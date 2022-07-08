斷腿男點餐求送上樓！外送員刷「？？」裝死落跑　內行曝1招反制

▲外送平台越來越發達，外送員送餐時經常會碰到不同要求。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／閔文昱報導

外送平台深受民眾依賴，但顧客和外送員間常有摩擦產生。一名網友指控，他因腳斷掉不方便行動，所以點外送時希望外送員能把餐點送上6樓，不料外送員抵達後不僅不上樓，還在打了一連串問號和表情符號後，直接把飲料放在一樓走人，讓他瞬間氣炸。文章一出，引發關注。

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文表示，他因車禍腳斷掉行動不便，所以在外送平台一次點了2份餐，並請外送員送到樓上，但由於他的住處位在6樓且沒電梯，「我也很不好意思，也在備註欄上打『拍謝腳斷掉麻煩幫我拿上來』」，結果外送員抵達後，竟不願上樓。

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▲有網友因行動不便要求外送員將餐點送上樓，不料對方卻直接裝死。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

原PO指出，他透過訊息和外送員溝通，對方卻一直打英文，「我也用英文問他，請問你看得懂中文嗎？他說看得懂，然後就沒有然後了，他就一直打？？然後打表情符號，我就說看我備註打的，送上來六樓啊，他還是一直問號。」原PO最後決定從窗戶往下呼喚外送員，但對方卻故意裝作沒聽見，把餐點放在一樓信箱上按結單後，就直接走了。

原PO怒批，他事後透過外送平台內建聯絡司機，但對方死都不接，而讓他更氣的是，實際到外送平台的官方客服後，得到的回應卻只是會再督促外送員，自己也拿不到任何補助、退款，還必須再花錢點2分餐，直呼「這位外送員已經送餐多達萬次以上了，還能這樣處理訂單，我也真的是傻爆眼」、「覺得心很累，腳斷掉就已經很不方便了，還能被外送這樣搞。」

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言建議「所以我訂外送都是現金交易，真的不要刷卡，因為官方系統不可能處理這些狀況，本來自己就要放聰明點」、「用現金付款真的對自己比較有保障」、「外送一定要貨到付款，不然說什麼都不會理的」、「講真的，我建議如果有需要送上樓通通改現金付款」。

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