30年來南部血庫最低點　斷崖式下降急召熱血英雄救血庫

▲南部血庫存量斷崖式下降面臨30年來最低點，8日血液安全庫存僅剩2.4天，嚴重衝擊醫療用血。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

受到新冠疫情影響，捐血民眾嚴重大幅減少，惟各醫院用血需求不減，南部血庫存量斷崖式下降面臨30年來最低點，8日血液安全庫存僅剩2.4天，嚴重衝擊醫療用血。

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捐血中心指出，5月下旬因校園遠距教學，無法安排校園捐血活動，而捐血量斷崖式下降。台南、高雄捐血中心表示，南部（嘉南高屏澎東）地區每天約需2000袋的醫療用血，急重症病人不會因為疫情而減少，緊急用血需求的患者橫跨內外科各科室，所以不只外科手術要用血，有些內內科疾病、血液疾病也都需求。

以往學生族群約佔捐血人口的3成，是最大的捐血族群；其次為工、商界及軍公教，血液的捐、供平衡，需要社會大眾持續共同努力，捐血互助，醫療共好，暑假期間學生學子們，除了盡情享受青春，別忘了做有意義的事，撩起袖子，捐血救人。

目前因為血液庫存嚴重不足，已經嚴重影響第一線醫療用血的使用，捐血中心呼籲民眾只要身體健康，1週內沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀、縱使COVID-19確診，只要康復14天後也可捐血，目前急需大家「挽袖捐血」，以緩解近期缺血的危機。