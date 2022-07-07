超商隨機性侵落網畫面曝！店員發現他又來了　2警衝出壓地上銬

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山5日驚傳超商隨機性侵案，李姓男子在超商內搭訕女子不成，竟然在店內就強脫女子衣褲性侵，被喝阻逃離後，3小時又返回超商行竊，被店長發現報警，巡邏警網趕到，李男從超商逃出，員警追出去，李男拒捕被員警噴辣椒水制服的影片也曝光。

▲涉嫌性侵的李男跑出超商，兩名員警緊追。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起匪夷所思的隨機性侵案件發生在5日凌晨2點多，李姓男子（37歲）在鳳山某超商見一名女子落單，上前搭訕被拒後，竟然當場強行拉扯、脫掉女子衣服、褲子和內褲，以手指性侵，女子嚇得驚聲尖叫，店員和客人發現當場喝阻，李倉皇逃逸後，到了凌晨5點多竟又回到超商偷紅茶和口香糖，被店員當場發現，通報警方逮人，李男還拒捕，被員警噴辣椒水制服，他偵訊時行使緘默權，對犯案原因等細節都拒絕回答，訊後被依妨害性自主、妨害公務、竊盜等罪嫌將他移送地檢署。

▲員警將李男壓制在地。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢察官複訊後，以李男有再犯之虞，6日中午上午向法院聲請羈押獲准。

案發的超商在熱鬧的住宅區，周邊住家的一隻監視器畫面也曝光，影片中李男穿著橘紅色上衣從超商逃出，兩名員警隨後追上，李男揮拳企圖攻擊員警，員警噴辣椒水將李男制服在地，這時巡邏警網的警車趕到，將李男帶回警局偵訊。

▲巡邏警車趕到支援。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢警初步調查，李男目前無業，無前科，根據超商附近的民眾表示，李男常在那邊閒晃，他的全身刺青相當引人矚目，但因為「怪怪的」，好像也沒人跟他講話或互動，沒想到犯下如此驚人的案件。

【更多新聞】

獨／重返高雄超商隨機性侵現場 惡狼竟在店員眼前座位區硬來

快訊／高雄超商驚爆隨機性侵 惡狼影像曝光！全身刺青無前科

快訊／高雄驚爆超商內隨機性侵 狂狼強行脫光單女衣褲下手