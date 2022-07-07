　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超商隨機性侵落網畫面曝！店員發現他又來了　2警衝出壓地上銬

 記者陳宏瑞／高雄報導

高雄鳳山5日驚傳超商隨機性侵案，李姓男子在超商內搭訕女子不成，竟然在店內就強脫女子衣褲性侵，被喝阻逃離後，3小時又返回超商行竊，被店長發現報警，巡邏警網趕到，李男從超商逃出，員警追出去，李男拒捕被員警噴辣椒水制服的影片也曝光。

▲▼超商性侵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲涉嫌性侵的李男跑出超商，兩名員警緊追。（圖／記者陳宏瑞攝）

這起匪夷所思的隨機性侵案件發生在5日凌晨2點多，李姓男子（37歲）在鳳山某超商見一名女子落單，上前搭訕被拒後，竟然當場強行拉扯、脫掉女子衣服、褲子和內褲，以手指性侵，女子嚇得驚聲尖叫，店員和客人發現當場喝阻，李倉皇逃逸後，到了凌晨5點多竟又回到超商偷紅茶和口香糖，被店員當場發現，通報警方逮人，李男還拒捕，被員警噴辣椒水制服，他偵訊時行使緘默權，對犯案原因等細節都拒絕回答，訊後被依妨害性自主、妨害公務、竊盜等罪嫌將他移送地檢署。▲▼超商性侵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲員警將李男壓制在地。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢察官複訊後，以李男有再犯之虞，6日中午上午向法院聲請羈押獲准。

案發的超商在熱鬧的住宅區，周邊住家的一隻監視器畫面也曝光，影片中李男穿著橘紅色上衣從超商逃出，兩名員警隨後追上，李男揮拳企圖攻擊員警，員警噴辣椒水將李男制服在地，這時巡邏警網的警車趕到，將李男帶回警局偵訊。

▲▼超商性侵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲巡邏警車趕到支援。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

檢警初步調查，李男目前無業，無前科，根據超商附近的民眾表示，李男常在那邊閒晃，他的全身刺青相當引人矚目，但因為「怪怪的」，好像也沒人跟他講話或互動，沒想到犯下如此驚人的案件。

【更多新聞】

獨／重返高雄超商隨機性侵現場　惡狼竟在店員眼前座位區硬來

快訊／高雄超商驚爆隨機性侵　惡狼影像曝光！全身刺青無前科

快訊／高雄驚爆超商內隨機性侵　狂狼強行脫光單女衣褲下手

►奴才快敗！「三合一」貓砂天然好用而且超便宜　讓主子更開心

ET快訊
台灣麥當勞10大秘辛冷知識！曾創世界紀錄美國總公司也吃驚
女師被控帶男學生馬桶上嘿咻　她喊冤「1關鍵」逆轉判無罪
快訊／英國首相強生親口宣布請辭　將留任到新首相就位
陳鏞基挨頭部觸身球　造就高國慶寫2紀錄
蔡阿嘎賣6年房「還債」！　鬆口缺資金周轉
求前任復合！他轉帳1元註記「想做愛就看一下」　下場慘曝
股災也跌不下去！他分析存中華電「比0050＆0056穩」　2

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中休旅車突然起火　駕駛「濃煙嗆鼻」慘撞分隔島

擊落畫面曝！馬路惡霸紅燈硬右轉　女騎士遭撞倒地腳傷濺血

女師被控帶男學生馬桶上嘿咻　她喊冤「我穿褲子」逆轉判無罪

朋友下藥性侵酒店海量妹！他一旁看到凍袜條　「搭便車」慘了

想做愛就看一下！網銀轉帳1元註記前女友　狂男挽不回舊愛慘了

超商隨機性侵落網畫面曝！店員發現他又來了　2警衝出壓地上銬

被指小偷帶槍找仇家！女嗆聲「你敢開嗎？」　秒被子彈穿胸險死

機車追撞小黃畫面曝！騎士噴飛倒地　頭部重創當場失去心跳

女醫臉書狂酸！要許藍方「好好認錯」：判決別拿去墊便當喔

快訊／新任高雄市警察局長出爐　警政署長同學林炎田接掌兵符

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

搭電扶梯伸頭「慘被夾」　貪玩弟卡牆縫驚動商場

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

出事啦！男開車衝溪裡　下秒泡水出動怪手救援

蔡易餘座車路口飆撞轎車　整台「噴飛翻覆」3傷送醫

衰爆！陸女30秒「出糗3次」　撞門痛歪...飛奔訴苦卻滑倒

快訊／台中休旅車突然起火　駕駛「濃煙嗆鼻」慘撞分隔島

擊落畫面曝！馬路惡霸紅燈硬右轉　女騎士遭撞倒地腳傷濺血

女師被控帶男學生馬桶上嘿咻　她喊冤「我穿褲子」逆轉判無罪

朋友下藥性侵酒店海量妹！他一旁看到凍袜條　「搭便車」慘了

想做愛就看一下！網銀轉帳1元註記前女友　狂男挽不回舊愛慘了

超商隨機性侵落網畫面曝！店員發現他又來了　2警衝出壓地上銬

被指小偷帶槍找仇家！女嗆聲「你敢開嗎？」　秒被子彈穿胸險死

機車追撞小黃畫面曝！騎士噴飛倒地　頭部重創當場失去心跳

女醫臉書狂酸！要許藍方「好好認錯」：判決別拿去墊便當喔

快訊／新任高雄市警察局長出爐　警政署長同學林炎田接掌兵符

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

機車族笑了！新北市取消重新橋機車道區間測速　

即／高雄超商性侵女子　惡狼影像曝光

把11歲外甥女「獨留」哭坡　夫妻自責：吞安眠藥才能睡

獨／妹夫雪山哭坡丟包外甥女　姊出面還原真相

超商性侵案在鬧區淫狼是「不定時炸彈」

新竹男派出所內引爆炸彈　右手掌炸爛竟淡定離開

即／16歲少年借機車練騎　打滑撞山壁爆頭亡

多金女愛上葬儀社老闆　51天砸1384萬

許藍方不倫學長判賠50萬再嗆聲　正宮美女醫冷回應

即／高雄驚爆超商內隨機性侵

更多熱門

相關新聞

騎士追撞小黃噴飛倒地　頭部重創失去心跳

騎士追撞小黃噴飛倒地　頭部重創失去心跳

新北市三重區一名騎士7日下午4點多，沿重陽路往中正北路方向行駛，行經重陽、力行路口時，疑似未注意車前狀況追撞計程車，騎士噴飛倒地頭部受創失去呼吸心跳，計程車司機嚇一大跳，並未受傷，目前騎士被送往台北馬偕急救中，詳細車禍原因仍有待釐清。

標榜24小時飲料店掩護　毒男摩鐵交易人贓俱獲

標榜24小時飲料店掩護　毒男摩鐵交易人贓俱獲

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

疑遭鯊魚啃咬！《遊戲王》作者嚴重殘缺

72歲對決44歲！老翁慘遭KO被壓在地上吃拳頭

72歲對決44歲！老翁慘遭KO被壓在地上吃拳頭

西門町養生館砍人原因曝！他頸部爆開10cm險沒命

西門町養生館砍人原因曝！他頸部爆開10cm險沒命

關鍵字：

超商隨機性侵警噴辣椒水逮人影音

讀者迴響

熱門新聞

桃園11歲童積欠國道通行費　執行署傻眼了

快訊／新竹男攜彈衝派出所求助！現場引爆手掌沒了

快訊／謝龍介公布匯款單！踢爆黃偉哲派律師向靈骨業者索賄千萬

竇智孔「8年前合照夏克立」被翻出

買地蓋停車場！老住戶怒「以後停哪」喊告

40歲百億社長猝逝！打高爾夫暈倒再也沒醒來

即／女老師遭員當街遭大外割逆轉　員警遭起訴

工人偷襲女友妹　掰睡中間搞錯人

婆婆靠「出租老公」養家　公公晚年悽慘下場曝

夏克立「離家出走1個月」黃嘉千跪地痛哭

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場

機車族笑了！新北市取消重新橋機車道區間測速　

蔡淑臻受訪淚崩！曝遭家人毒打

男租客突失聯！房東上門一看房子被賣了

更多

最夯影音

更多
外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收
《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

《交換情侶》女友拒絕溝通正牌男友　首次約會新對象「爆乳進游泳池」

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

少時15週年重聚！退團哏也能接　秀英不知道「4K直拍」被嗆慘XD

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千爆16年婚變「打離婚官司」！　1句話露餡認與夏克立爭吵

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

黃嘉千首發聲明認了離婚！ 「這個決定很艱難、不得已」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面