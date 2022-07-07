西苑高中霸凌學生還取綽號「勃雞」　監院糾正校方及台中市教育局

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院7日表示，台中市西苑高中教師1名陳姓教師，涉及性騷擾及不當管教學生，甚至取不雅綽號「勃雞」、成立FB聊天室「博基男神粉絲團」等，用影射生殖器的方式嘲弄甲生，然而教評會與考核會未基於調查報告認定的事實審議，因此通過糾正台中市政府教育局及西苑高中。

監察院下午透過新聞稿指出，甲生在2017年就讀台中市西苑高中國中部1年級時，陳姓教師因為其他學生犯錯，甲生是小排長連坐受罰，導致甲生長期在班級外罰寫、長時間多節缺課，並且陷入不斷罰寫的循環，經過家長反應後雖然有稍微收斂，後來卻改為在實驗室內遭單獨體罰。

監察院還說，陳姓教師甚至替甲生取不雅綽號「勃雞」公開稱呼、成立FB聊天室「博基男神粉絲團」，用影射生殖器的方式嘲弄甲生，並且將處罰過程錄影播放給體育班學生看，直到甲生在家中出現睡覺時驚叫、沐浴時不敢關門等異常行為，經過父母追問才說出實情。

監察院表示，甲生經過台中榮總醫院診斷，有失眠、焦慮、恐懼、鬱悶症狀，診斷病症為「急性壓力症、情緒障礙、創傷後壓力症」，然而在西苑高中召開教評會時，部分老師認為甲生雖然身心受害，但是並不嚴重，因此陳姓教師僅受到1大過處分，此事備受爭議。

監察院說明，監察委員蔡崇義、田秋堇對此展開調查，經過監察院教育文化委員會審查，通過糾正台中市西苑高中與台中市政府教育局。

監委表示，依照《教育基本法》及《教師法》規定，教師負有積極維護學生受教權益的義務，陳姓教師行為不僅傷害甲生，處罰方式也造成甲生同班學生、該校體育班學生相當負面的受教經驗，極為不妥，然而西苑高中未能發現，並且及早中止陳姓教師的行為，難謂善盡保護學生之責。

監委表示，有關西苑高中教評會、考核會的會議結論，與一般公認的價值判斷標準有違，其妥適性存有疑義，台中市教育局雖然聲稱「函文督導學校次數超過12次以上」，卻未依照教育部函示妥適處置，實有未當，因此提案糾正。

監委也說，根據兒童權利公約，兒童享有人格尊嚴和身心健全的絕對權利，身體或精神形式的暴力，無論其頻率或程度多麼輕微，均應禁止，部分教育工作者仍未理解「免於身體或精神形式之暴力傷害乃兒童基本人權」，呼籲教育部應儘速強化該等人員的人權教育。