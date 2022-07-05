地方政府彙報公職利益迴避情形不佳　總計75鄉鎮巿公所未完成辦理

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院5日表示，依照《公職人員利益衝突迴避法》規定，公職人員服務的機關團體，應該在每年度結束後的30天內，把前一年度公職人員自行迴避、申請迴避、職權迴避的情形，彙報給監察院或法務部，但是地方政府的彙報情形較不理想，清查結果共有75個鄉鎮巿公所未完成彙報。

監察院晚間透過新聞稿說明，監察院受理各機關團體彙報110年度受監察院管轄公職人員的迴避情形，總共有945個機關團體向監察院彙報，其中300個機關團體彙報其公職人員在110年度有迴避情形，合計1365人次，都是自行迴避。

監察院分析，彙報公職人員迴避的前3名，分別為中央機關暨其所屬機關（93個機關彙報347人次，占25.42%）、直轄市政府暨其所屬機關（44個機關彙報301人次，占22.05%），以及法院與檢察署（49個機關彙報249人次，占18.24%），以上三類彙報迴避合計897人次，占65.71%。

監察院指出，監察院管轄的公職人員自行迴避利益類型，以非財產上利益為大宗，總計1001人次、占73.33%，其內容主要為敘獎486人次、占48.55%；考績470人次、占46.95%，以及進用45人次、占4.5%。

監察院再指，有關迴避財產上利益者，總計364人次、占26.67%，其內容主要涉及獎金192人次、占52.75%；補助或交易144人次、占39.56%；薪給及其他28人次、占7.69%。

監察院發現，地方政府的彙報情形較不理想，例如在部分直轄巿政府及縣巿政府，只有彙報該府或單一個局處公職人員迴避情形；在鄉鎮巿公所部分，清查結果計有75個鄉鎮巿公所未辦理彙報。

監察院呼籲，公職人員在執行職務知有利益衝突情事者，就應該要自行迴避，並且以書面通知服務的機關團體；各機關團體應在年度結束後的30天內，應該依照《公職人員利益衝突迴避法》規定第11條規定，彙報該公職人員的迴避情形，以落實利衝法迴避及彙報制度。