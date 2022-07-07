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2022好食好事加速器揭曉　12家入選食農新創

▲▼2022好食好事加速器揭曉12家入選食農新創。（圖／業者提供）

▲今年12家食農新創不約而同在策略發展、核心技術，以及產品價值主張中，提出面對氣候、環境變遷的解決對策。（圖／業者提供）

生活中心／綜合報導

第5屆「好食好事加速器」計畫於四月啟動，以共好精神號召台灣食農新創企業加入為期4個月的輔導成長計畫；經過2個月徵件與評選，從60餘家食農新創企業中，遴選出12家台灣具有發展潛力的團隊，期許在加速器加速輔導下，在海內外食農及永續市場佔有一席之地。

「好食好事加速器」是由頂新和德基金捐助成立的台灣第一個食農創業加速器，本屆入選團隊數量為成立以來最多的一屆。「永續價值」是今年入選團隊的主要特色，12家食農新創不約而同在策略發展、核心技術，以及產品價值主張中，提出面對氣候、環境變遷的解決對策。

基金會執行長陳茂嘉表示：「協助將好食散佈到各角落，一直是好食好事基金會重要的使命，也是捐助人代表魏應充的初衷」。樂見本屆時農新創團隊不約而同將「永續」納入未來的策略發展中，期盼團隊們服務目標對象不只鎖定在台灣，而是鎖定全球市場，為人類帶來得更美好健康的便利生活。

入選的食農新創團隊分別為： Agromeans、山品壹合、PackAge+配客嘉、愛米菜餐飲、優源好食、日東科技漁業、艾貝科農業科技、和田順、鉅田潔淨技術、向天歌創新農業、炬銨生物科技、樸農生技等12家團隊。完整內容詳見好食好事官網：https://reurl.cc/Gx1vAy

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