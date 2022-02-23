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921地震毀壞！國寶大師耗7年修復　百年古厝成美公堂獲獎

▲▼成美公堂獲得文化部歷史建築評鑑優良獎。（圖／成美文化園提供，以下同）

▲▼成美公堂獲得文化部歷史建築評鑑優良獎。（圖／成美文化園提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

國寶級大木匠師陳天平帶領知名古蹟修復團隊，以傳統建築工法耗時7年修復的百年古厝成美公堂，今(23日)獲文化部頒發「古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」管理維護優良獎，為讓更多民眾分享古蹟維護成果，成美文化園區宣布，只要持故宮博物院所發行的「愛台灣博物館卡」民眾，3月份免費入園。

▲▼成美公堂獲得文化部歷史建築評鑑優良獎。（圖／成美文化園提供，以下同）

▲成美公堂空拍圖。

彰化永靖成美公堂是由魏氏遷台第二代始祖魏尚瑩，在清光緒11年(1885年)間所建造，歷經30年擴建為今日所見的二進雙護龍格局，原本後代八大房子孫共居於此，921大地震受破壞後，由八房後代子孫、頂新國際集團魏氏兄弟，為保留閩客建築技藝於2005年啟動公堂修復工程。

▲▼成美公堂獲得文化部歷史建築評鑑優良獎。（圖／成美文化園提供，以下同）

▲成美公堂獲得文化部歷史建築評鑑優良獎。

主導修復工程的頂新和德文教基金會創辦人魏應充，在啟動工程前特別和時任基金會執行長陳慶浩向文化資產保存專家林會承請益，並確認工料分家原則、選定古蹟修復團隊，整體工程由知名建築師姚仁祿擔任總體規畫創意長、國寶級大木匠師陳天平、「人間國寶」木雕大師施鎮洋等知名匠師團隊，以傳統建築工法，耗費7年，讓這座百年閩客建築透過修舊如舊的手法，再現原本風貌。

▲▼成美公堂獲得文化部歷史建築評鑑優良獎。（圖／成美文化園提供，以下同）

▲修復團隊修繕養護。

文化部古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑歷經3個月，此次評選首次採「米其林」規格，以團體勘查及秘密客的方式進行評鑑，以確保日常維護作為之落實。今年共33間參加甄選，僅8間入選優良獎，成美公堂是目前彰化唯一獲得維護優良獎的單位。

▲▼成美公堂獲得文化部歷史建築評鑑優良獎。（圖／成美文化園提供，以下同）

▲總顧問陳慶浩修復團隊討論修繕養護事宜。

管理單位成美文化園區執行長章嘉和表示，成美公堂能在2008年經彰化縣府登錄為歷史建築後，獲得文化部的古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑優良獎是很大的肯定。為了讓更多民眾關注並參與文化古蹟的保存與傳承，3月1日到31日，不限年齡、免持黃卡、不限時段，只要有「愛台灣博物館卡」即可3月1日至31日間，每天免費入園成美文化園區1次。

▲▼成美公堂獲得文化部歷史建築評鑑優良獎。（圖／成美文化園提供，以下同）

▲成美園寫春聯活動。

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