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頂新和德助社福團體永續發展　食公益捐助計畫即起徵件

頂新和德助社福團體永續發展 食公益捐助計畫即起徵件（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲頂新和德文教基金會食公益計畫支持搭建的雞舍。

圖、文／頂新和德文教基金會提供

南投縣身心障礙人口佔總人口之比率為6.93%，高於全台灣平均，障礙等級在中度、重度、極重度以上佔約4%，和嘉義、雲林、台東並列，僅次於全台最高的花蓮縣5.1%，位於南投的德安啟智教養院目前收容近150位院生，主要援助18歲以上中重度與極重度肢心智障礙者，提供生活、教育、醫療、職訓、就業安置及教養服務。

德安啟智教養院近年以「打造有雞人生計畫」獲得食公益捐助計畫支持，建造可容納80隻蛋雞的雞舍，產出的雞蛋用來補充餐食的營養，院生們也樂得當起小幫手幫忙餵飼料和打掃雞舍，學會了懷抱感恩心面對生活中人事物。

頂新和德助社福團體永續發展 食公益捐助計畫即起徵件（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲南投德安教養何心慈院長介紹雞舍。

頂新和德助社福團體永續發展 食公益捐助計畫即起徵件（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲南投德安教養院院生用心餵雞吃飼料。

自閉症的小義（化名）父母雙亡，和姐姐相依為命，來到德安啟智教養院前易怒發脾氣、有時還會撞門發洩，難以用語言溝通，在院方巧思安排照顧動物的訓練後，情緒更加穩定，現在自豪的成為院內頂尖的鏟屎官。

小義興奮分享著他的用心成果：「我的寶貝雞和陸龜，這隻叫做貝多芬，那隻叫…」，說到他心愛的動物們，眼睛閃閃發亮，每天一手包辦準備蔬果餵食、幫陸龜刷背洗澡、清理糞便，都難不倒他。

頂新和德助社福團體永續發展 食公益捐助計畫即起徵件（圖／頂新和德文教基金會提供）

▲自閉症院生小義準備蔬菜餵食陸龜。

德安啟智教養院長何心慈很重視身心障礙者的「賦權」，培養他們各式各樣的能力，朝向獨立生活，由頂新和德文教基金會支持的「打造有雞人生計畫」就是鼓勵院生融入社區獨立生活的最佳示範之一！

頂新和德文教基金會持續以來透過「食食刻刻與愛同行-食公益」捐助計畫，今年已邁入第八屆，幫助了德安啟智教養院等50家次的公益團體推展與食相關的公益計畫，捐助金額超過3,000萬元，2022年食公益計畫徵件即日起至7/29，徵件主題為食領域相關的計畫，期望透過捐贈和資源串聯，協助公益團體永續發展，一起建構共好社會。報名網址： https://reurl.cc/anedlZ

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