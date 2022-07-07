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Novavax明起開打！全台22縣市「預約時間、網址」一次看

▲台北車站地下街人員及攤商施打疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

▲Novavax疫苗已分配至各縣市，將於明（8）日起陸續開打。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／整理報導

台灣透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，已於上個月30日抵台，在完成檢驗封緘後已配發各縣市衛生局，提供18歲以上成人接種。而各縣市已陸續開放民眾預約，最快在明（8）日可施打，不過目前仍有4個縣市尚未公布接種資訊。《東森新媒體ETtoday》整理懶人包，帶您掌握所在縣市開打時間與地點。

北北基

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【台北市】

台北市於7/5、7/6已可透過疫苗系統預約。醫院門診已協調台大、長庚、博仁、中心、和信及聯合醫院忠孝院區共6家醫院進行特別門診，將於7/8開打。而7/11起則共有22家醫院提供接種。

台北市預約系統

【新北市】

新北Novavax疫苗預計7/8配抵，將在亞東醫院、雙和醫院、部立台北醫院、慈濟醫院、淡水馬偕醫院開設專診提供接種服務，此外，30家醫院、329家診所、29區衛生所以及5家醫學中心或區域醫院診所將陸續開診。

新北市預約系統

【基隆市】

基隆市自7/9起，在各合約院所提供民眾專診預約接種服務。另外，也將於9日上午8：30～11：30、下午13：30～16：30，商借基隆港務分公司（中正路1號）開設大型接種站，提供滿18歲以上民眾接種第1、2劑基礎劑及第1次追加劑（第3劑），歡迎符合資格的市民踴躍施打。

▲▼諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲Novavax疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

桃竹苗

【桃園市】

桃園市府預計7/11全天開設26處社區接種站，提供18歲以上符合接種資格者，Novavax疫苗免預約接種服務，可打1、2劑、基礎加強劑、第3、4劑接種，也可與其他廠牌疫苗交替使用。可提供2.5萬人次接種量能，13區衛生所也將依服務量能，規劃開設疫苗門診時段。

詳細資訊請見桃園市衛生局公告（請點此）

【新竹市】

最快於7/8起提供18歲以上民眾接種。

詳細資訊請見新竹市衛生局公告（請點此）

【新竹縣】

新竹縣規劃本週六、日（9、10日）在新竹縣婦幼館（09：00～11：00）及竹北里集會所（08：30～12：00）開設Novavax疫苗社區接種站專案，各提供1000名額。同時合約醫療院所及13鄉鎮市衛生所也同步提供疫苗門診接種服務。

新竹縣預約系統

【苗栗縣】

苗栗縣府規劃於7/11在苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮辦理夜間接種站，每站限額500人，其餘配發合約醫療院所供民眾預約施打。

苗栗市文華國小預約系統

頭份市重光醫院預約系統

竹南鎮慈祐醫院預約系統

苑裡鎮苑裡李綜合醫院預約系統

▼苗栗縣Novavax疫苗7月11日開打，掃QR code即可預約。（圖／苗栗衛生局）

▲▼苗栗縣Novavax疫苗7月11日開打。（圖／苗栗衛生局）

中彰投

【台中市】

中央分配3.8萬劑Novavax疫苗給台中，提供18歲以上施打，預計7/9起開打，有接種意願的市民，可以直接向合約院所預約。

詳細資訊請見台中市衛生局公告（請點此）

【彰化縣】

彰化縣自7/8上午8時到7/15下午5時，開放設籍該縣且年滿18歲以上民眾Novavax疫苗預約接種，已協請轄內206家合約醫療院所提供預約接種服務，請符合接種對象的民眾，把握時間完成預約。接種時間為7/11～7/17。

彰化縣預約系統

【南投縣】

為有效運用Novavax疫苗，南投縣採預約10人即開瓶接種，民眾即日起可洽64家合約診所及13鄉鎮衛生所預約，將在9日開始接種。

南投縣合約醫療院所名冊

雲嘉南

【雲林縣】

最快預計於7/8就能配合中央政策開始施打。根據指揮中心公布的應用可「混打」對象包含18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑、第1次第2次追加劑接種，無論民眾前兩劑疫苗廠牌為何，都可以考慮混打Novavax疫苗。

詳細資訊請見雲林縣衛生局公告（請點此）

【嘉義市】

預計7/8起將提供18歲以上成人接種，可與其他廠牌疫苗交替使用。設籍嘉義市65歲以上市民及55歲以上原住民，打疫苗就送1000元商品卡，好康期限至7/31。

詳細資訊請見嘉義市衛生局公告（請點此）

【嘉義縣】

Novavax疫苗首批8500劑預計於7/8配送至嘉義縣衛生局，將提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，每劑接種0.5 ml，目前規劃於衛生所提供服務，7/11起接受電話預約。

詳細情形請見嘉義縣衛生局公告（請點此）

【台南市】

台南市自7/6起，已開放市民透過「台南打疫苗」系統預約Novavax疫苗，適用接種年齡為18歲以上，基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑（第3、4劑）都可供預約，接種期程為7/9～7/17。

台南市預約系統

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲各縣市疫苗開打時間不同，詳情請見各縣市衛生局公告。（示意圖／記者李毓康攝）

高屏

【高雄市】

高雄市將於7/11、7/12於捷運左營站、美麗島站穹頂大廳、三多商圈站設置Novavax疫苗接種站，針對18歲以上者施打第1至第4劑疫苗，已於5日晚上8時起開放預約施打。

高雄市預約系統

【屏東縣】

屏東縣府將於7/9上午於屏東火車站及各鄉鎮衛生所開設Novavax疫苗隨到隨打，火車站將開放500個名額，請民眾把握機會。

詳細資訊請見屏東縣衛生局公告（請點此）

宜花東

【宜蘭縣】

輸入的Novavax疫苗，將提供18歲以上民眾第1、2劑、基礎加強劑及第3、4劑接種。至於接種時間尚未宣布。

【花蓮縣】

花蓮縣預計首批Novavax疫苗在7/8配送抵達， 同日起開放18歲以上民眾預約接種，並可與其他廠牌交替使用，全縣共有50家疫苗合約醫院、診所及13鄉鎮衛生所預約接種。

【台東縣】

台東縣自7/9起新冠疫苗接種合約院所，即可施打Novavax疫苗，只要年滿 18歲以上民眾，可做為第1、2、3劑施打選擇，無論前2劑疫苗廠牌為何，都可以混打Novavax疫苗。另外，7/9上午台東市有李文正內科診所、尤憲明內科小兒科診所、蔡明宏心臟內科診所及關強內科診所提供接種，採隨到隨打方式；關山鎮有民安診所提供接種，採電話預約方式。

詳細情形請見台東縣衛生局公告（請點此）

▲▼Novavax。（圖／路透）

▲離島3縣市尚未公布Novavax施打時間。（示意圖／路透）

澎金馬

【澎湖縣】

尚未公布。

【金門縣】

金門醫院、金城衛生所、金湖衛生所、金沙衛生所、金寧衛生所及烈嶼衛生所將提供Novavax疫苗接種。至於開放施打時間尚未公布。

【連江縣】

尚未公布。

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