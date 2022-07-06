成醫最新研究　腎友施打第三劑疫苗能提高透析族群保護力

▲成大醫院腎臟科張育誌醫師表示，血液透析患者接種第三劑疫苗後，6成透析患者具備對抗Omicron變異株的中和抗體，顯示第三劑疫苗施打，能提高透析族群保護力。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成大醫院腎臟科張育誌醫師表示，過去研究顯示，慢性腎臟病患者感染新冠肺炎，重症甚至死亡機率高於心血管、慢性肺部疾病或肥胖患者，根據成大醫院追蹤透析患者接種疫苗後的免疫反應，發現第三劑疫苗施打，能提高透析族群保護力。

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成大醫院獲科技部「防疫科學研究中心計畫」補助，進行多項研究，負責慢性腎臟病患者新冠疫苗效果相關研究的腎臟科張育誌醫師表示，我國透析患者前二劑疫苗多接種AZ疫苗，根據成大醫院追蹤透析患者接種疫苗後的免疫反應，發現接種二劑AZ疫苗患者大多能產生對抗原型株和Delta變異株中和抗體，但卻鮮少能產生對抗當下流行Omicron變異株的中和抗體。但接種第三劑疫苗後，6成透析患者具備對抗Omicron變異株的中和抗體，顯示第三劑疫苗施打，能提高透析族群保護力。

張育誌醫師指出，接種二劑AZ疫苗透析患者，第二劑接種5個月後，抗體濃度下跌近4.7倍；接種第三劑疫苗後抗體濃度可再度衝高，約9成7患者具備原型株和Delta變異株中和抗體，6成患者具對抗Omicron變異株中和抗體，7成8患者產生特異性T細胞反應。

國外透析族群接種疫苗多為莫德納、BNT等mRNA疫苗，接種二劑後產生的體液免疫和細胞免疫指標，的確低於常人；但與未接種疫苗患者相比，Alpha及Delta變異株盛行期間，住院率下降75％，死亡率下降88％，表示接種疫苗依然是非常有價值的防疫措施。過去B型肝炎及流感疫苗臨床經驗，免疫力較差的透析患者，接種疫苗後的保護力不如一般人，所以透析患者接種新冠疫苗能否獲得足夠保護力，也一度讓人擔憂。

綜合成大醫院與世界各地研究發現，三劑疫苗能對Omicron變異株產生部分免疫力；因應抗體隨時間削減和流行突變種快速更迭，後續追加劑之接種，也是透析族群增加抵抗力的良方。我國截至4月統計資料，雖有8成透析患者接種二劑疫苗，只有6成5患者接種三劑疫苗，張育誌醫師呼籲還在猶豫的透析患者，為了自身健康，請盡速接種疫苗以提免疫力。