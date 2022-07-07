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首例猴痘個案康復中　疾管署：持續洽購疫苗「不動用戰備天花疫苗」

▲▼中央流行疫情指揮中心。疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內6月24日確認首例境外移入猴痘，為自德國入境25歲本國籍男性，疾管署長周志浩今（7）日說明最新病況，個案持續康復當中，接觸者也都無異狀。至於天花疫苗採購，疾管署持續與疫苗公司接洽採購第三代疫苗，國內的第一代天花疫苗屬於戰備疫苗，目前狀況評估沒有需要動用。

面對歐美發生猴痘疫情，疾管署6月23日將猴痘列為第二類法定傳染病，加強通報，6月24日晚間就確認首例境外移入猴痘，是從德國返國的25歲男性，已經收治在負壓隔離病房治療中，等到皮膚病灶完全結痂脫落才可解除隔離。

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疾管署長周志浩日前已經證實，啟動採購天花第三代疫苗及抗病毒藥物計畫，周志浩今日說明，猴痘疫苗目前在全世界以歐美等疫情流行國家需求較多，我方也持續跟疫苗公司接洽中。

至於國內儲備第一代天花戰備疫苗市，周志浩說，考量年代較久，且早期研發時候可能副作用比較大，目前國內疫情這種狀況覺得沒有需要動用到這些當初戰備疫苗

周志浩日前也強調，天花疫苗世界衛生組織不建議大量接種，也因此使用對象有限，主要包含臨床照顧病患者、實驗室人員或者和病人短時間有密切接觸的人。

▲▼台南市出現國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）

▲台南市出現國內首例猴痘個案，男子的大腿冒出數顆水疱。（圖／台南市衛生局提供）

而首例猴痘個案，周志浩今表示，目前持續康復當中；至於匡列9名接觸者，分別是3家人、5醫療人員、其他1位，需由衛生單位進行健康關懷，預計健康監測至7月14日，周也表示，接觸者到目前都無異樣。

另疾管署也於6月30日已經宣布將具本土或不明感染源猴痘個案44國的旅遊疫情建議提升至「第二級：警示(Alert)」，當中包含疫情嚴峻歐洲27國、美洲7國，前往上述國家/地區旅遊，應避免前往可能與不特定人士密切接觸之社交活動等高風險場域。

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／疾管署提供）

▲▼猴痘症狀及其預防與照護。（圖／指揮中心提供）

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