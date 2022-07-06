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為新機鋪路！六月手機降價榜出爐　前代iPhone直降6510元

▲iPhone 12 mini降價幅度最高。（圖／傑昇通信提供）

▲iPhone 12 mini降價幅度最高。（圖／傑昇通信提供）

記者陳俐穎／綜合報導

舊旗艦提前為新機開路？傑昇通信統計彙整2022年6月門市手機銷售價格，公佈六月手機降價TOP 15，本月降幅2%到26%不等，降價金額及降幅最高是蘋果iPhone 12 mini（128GB），整體總降幅範圍則在10%到50%，累積總降價金額最高則是SONY Xperia 5 III，總降幅最高達50%為OPPO Reno 6z。

傑昇通信表示，六月手機降價榜為新機開路態勢明顯，榜上有2/3為舊旗艦，尤其蘋果iPhone就佔5席，本月降價最多的是蘋果首款支援台灣5G的iPhone 12 mini（128GB），六月初還在2萬左右，月底搭通路促銷活動直降近3成，而旗艦機型iPhone 13 Pro及Pro Max（256GB）意外也在榜上，等不及iPhone 14系列新機上市的果粉，可趁此時入手舊機更划算。

同樣在為新機鋪路的還有Google Pixel 6系列，本月降價榜第二名為Pixel 6（8G+256G）累積總降幅也有27%，Pixel 6 Pro兩個版本分別佔降價榜第三、五名，本月也都有千元以上的降價；日前Google已在官網釋出新機Pixel 7系列，預計於今年秋季上市，傑昇通信指出，下半年眾所期待的Pixel 7系列，恐受iPhone 14系列及同期新機排擠，但新舊機型也可能釋出更多優惠，對喜歡Google Pixel手機的消費者，反而利多。

▲iPhone 12 mini降價幅度最高。（圖／傑昇通信提供）

▲6月手機降價榜。（圖／傑昇通信提供）

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