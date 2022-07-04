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新北女遺失Apple Watch報案　一年後接到電話「可以幫忙解鎖嗎」

▲▼Apple Watch Series 6,Apple Watch SE。（圖／記者邱倢芯攝）

▲吳女遺失Apple Watch，沒想到一年後的來電讓她傻眼...（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市一名吳姓女子1年前弄丟Apple Watch，到警局報遺失。怎料過了一年，才得知有人將手錶撿到派出所，且因超過半年公告期，對方已成為新主人。不過，拾得者不僅表明不願歸還，還來電希望她解鎖「遺失模式」，原因是「我媽媽很喜歡這隻錶」。

民法規定，遺失物超過半年無人認領，將歸拾得人所有。根據《東森新聞》報導，吳女1年前報案後，常盯著警方線上的遺失物公告，但始終沒有接到通知。如今她接到拾獲者的子女來電，對方聲稱已合法取得所有權，不打算歸還，希望她把Apple Watch解鎖。

拾獲者家屬表示，媽媽撿到手錶交給派出所，後來警方通知已過半年公告期，所有權已歸他們所有，「我媽媽很喜歡那個手錶」。事實上，吳女早在遺失第一時間就設置「遺失公告」，打開手錶就可看到她的電話號碼，但拾獲者不願歸還，僅願意「補貼一些錢」來換取解鎖。

面對這樣的要求，吳女很為難，一來是手錶內有她的個資，二來是這樣報案就失去了意義。她質疑，警方不僅沒把遺失物歸還，還把手錶給了第三人，導致她個資外洩。現在雙方僵持不下，拾獲者還請警方居中協調，讓她很傻眼。

對此，中和警方解釋，警員依規定無法解鎖，也不能打開看裡面的內容，自然無法透過個資確認失主身分，只能保管並上系統公告。至於為何沒通知？因為當初報案登記的是「鐘錶」，拾獲者送到的派出所登記為「智慧型手錶」，所以系統未查詢到。

許多網友看完紛紛留言，「失主就不要心軟解鎖」、「人心真是醜陋」、「重點是警方這個『拾得遺失物』搜尋系統不夠完善，需要改進」、「手錶一打開不需解鎖就顯示有失主電話，不聯絡失主肯定是存心故意的，直接告侵占罪」、「知道失主的聯絡資訊卻不直接聯絡，而是故意等到時限到了，趁機佔有別人的遺失物品，這種人真的是竊盜強盜更加喪心病狂！」掀起熱議。

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