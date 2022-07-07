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台電屏東區營業處　成立「職場互助教保服務中心」

▲台電屏東區營業處職場互助教保服務中心成立 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台電屏東區營業處職場互助教保服務中心成立 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

台電屏東區營業處為響應政府政策，提供公共化教保服務，確保員工安心服務，於區處辦公大樓2樓規劃設置「台電屏東區營業處職場互助教保服務中心」，於7月6日與社團法人中華幼兒教育改革研習會簽約合作，預計111年8月1日正式營運，提供屏東鄉親家中年滿2足歲未滿6足歲幼兒入園不同選擇。

▲台電屏東區營業處職場互助教保服務中心成立 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲台電屏東區營業處職場互助教保服務中心成立 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

台電屏東區處處長顧育成指出，在辦公大樓內設立職場托育設施，可以協助員工兼顧工作與家庭，透過營造職場友善育兒環境來支持同仁願婚、敢生、樂養，這次與社團法人中華幼兒教育改革研習會共同合作，藉由他們豐富的教學經驗，相信能讓幼兒快樂的學習與成長，也讓員工無後顧之憂，同時本於敦親睦鄰及資源共享原則，對外開放招生，減輕一般家長育兒負擔。

社團法人中華幼兒教育改革研習會理事長陳淑琴表示，推動幼兒教育改革，提昇幼兒教育專業品質為該會宗旨，台電屏東區處提供了幼兒良好的教學場地，及教保服務專業工作平台，讓該單位有機會服務在地居民，也讓台電員工擁有安心、優質的托育學習園地，期望雙方在未來的合作下，共創三贏的局面，目前2足歲至學齡前幼童尚在招生中，歡迎屏東地區民眾踴躍報名。

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