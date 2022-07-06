高雄人好慘！她曝2年來「停電次數」　怒點名陳其邁別只會說重話

▲0303全台大停電時，高雄民眾摸黑吃晚餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄今日又發生無預警大規模停電，影響多達1100戶，連高雄市長候選人柯志恩也成受災戶。國民黨團總召童燕珍表示，無預警的停電正是高雄的日常生活，陳其邁2年拚4年拚出了2年停34次電的成績，希望陳市長不要又只會「說重話」，而是該拿出實際作為要求台電改善。

▲童燕珍曝2年來「高雄停電次數」，點名陳其邁別只會說重話。（圖／記者賴文萱翻攝）

童燕珍表示，3月黨團在議會質詢時統計的大範圍無預警停電次數是25次，不到四個月的時間已經提升到34次，接下來的用電高峰還可能持續增加，令人不禁感嘆，原來陳其邁說的兩年拚四年，拚的是停電次數。

柯志恩第一天到高雄，就馬上遇到了高雄大規模停電，來不及存檔電腦就無預警的關機。童燕珍表示工作的不便、天氣炎熱的不適、沒有燈光的不安全感，正是高雄人日常生活中常面對的困難，體驗了高雄人的「日常」生活，相信對柯市長的政見規畫一定會有很大的幫助。

▲柯志恩遷戶籍到高雄首日，就遇上無預警停電。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

童燕珍也提醒陳其邁，早在3月國民黨團就嚴正要求陳其邁要拿出魄力要求台電改善，工務體系共同巡檢現行電力設備，結果供電狀況不只毫無改善，連當初說重話要為303大停電幫民眾向台電求償，也是雷聲大雨點小。

她強調，陳其邁今年已經在媒體面前對台電「震怒」、「說重話」三次了，陳其邁到底什麼時候才能真正拿出魄力？希望下次停電陳其邁能拿出國民黨團送他的「國泰民安」蠟燭，想想高雄市民的痛苦與心聲。