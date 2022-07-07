柯志恩遇停電酸「高雄日常」！黃捷揭台電數據：誰優誰劣一目了然

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

高雄7日發生無預警大規模停電，影響多達1100戶，連高雄市長候選人柯志恩也成受災戶，讓藍營痛批「陳其邁2年拚4年拚出了2年停34次電的成績」。對此，高雄市議員黃捷就揭露從2019年1月至今年6月的高雄停電事故統計資料，比對陳其邁與前高雄市長韓國瑜在任內所發生的停電事故次數，直言「誰優誰劣其實一目了然」。

黃捷6日深夜在臉書發文指出，柯志恩拿停電做文章，藍營片面指控陳其邁上任期間停電34次，完全是惡意栽贓，「解決停電問題確實刻不容緩，市長上任期間也一度要求台電正視高雄，但藍營拿片面資訊做政治解讀並沒有意義。」

黃捷整理出台電的統計數據，根據「高雄市配電線路停電事故統計資料」顯示，若以市長任期為界，2019年1月至2020年8月韓國瑜在任期間，停電次數為2465次；2020年9月至2022年6月陳其邁在任期間，停電次數則為2094次。對此，黃捷也直言，「誰優誰劣其實一目了然！」

▲黃捷整理台電統計數據。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

黃捷說，台電的問題並非一朝一夕，長期下來基礎設施韌性不足，防護系統及防呆機制也須加強，電網也必須更分散、區域更平衡，所以電力問題必須站在理性科學的基礎之上共同面對，「情緒性的感受並不能解決問題，若柯志恩有心，請提出更有建設性的能源政策來討論，才是高雄市民想看到的。」

針對高雄停電，柯志恩6日發文表示，「高雄的日常，第一天就碰到了！剛遷完戶籍回到黨部辦公室，正在研讀地方專家學者提供給我的資料，沒想到燈就不亮了，電腦也開不了。現在終於體會到，高雄的停電問題已到了刻不容緩的地步」。

另外，國民黨團總召童燕珍也痛批，無預警的停電正是高雄的日常生活，陳其邁2年拚4年拚出了2年停34次電的成績，希望陳市長不要又只會「說重話」，而是該拿出實際作為要求台電改善。

▼柯志恩發文表示，遷戶籍到高雄首日，就遇上無預警停電。（圖／翻攝自柯志恩FB粉絲專頁）

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