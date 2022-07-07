不爽陳時中「任內2件事」！李秉穎哀號：我渴得要死又餓得要死

記者張乃文／台北報導

民進黨台北市長參選人選尚未定案，但傳出下週三衛福部長陳時中就可能會獲徵召。在此之前，細數他在指揮中心指揮官任內的政績，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎坦言，確實有2件事是他個人不太喜歡的。

陳時中傳出下週三可能會獲民進黨徵召參選台北市長，同時也將卸任衛福部長；更多次傳出指揮中心將解散一事。不過，細數陳時中擔任指揮中心指揮官2年多以來的政績，李秉穎今（7）早接受資深媒體人周玉蔻專訪時，就被問到「陳時中有哪些事可以檢討？」他坦言「我不喜歡社交距離。」

原先李秉穎也遲遲未開口，而周玉蔻則直指「你不喜歡他（中）的社交距離？」李秉穎則解釋，社交距離是憑空出世的東西，教科書中並沒有社交距離這種東西，那是西方國家起初不相信口罩，所以發明了社交距離，但並沒有看到學術認證社交距離是可以有效防疫的。

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李秉穎指出，口罩就已有許多研究證實，會讓染疫風險較低。不過，他也緩頰，「我是說有些社交距離沒必要，不是所有的。」李秉穎舉例，如：便利商店會在地板上畫出一個又一個腳印，排隊結帳就要站在裡面，但問題是，等咖啡時還是聚在一起了，也顯示社交距離是象徵意義大於實質意義，「口罩是最重要的。」

周玉蔻接著追問，是否還有其他不滿之處。李秉穎表示「火車上不能吃東西。」他說，有段時間疫情明明蠻好的，每天確診數是0人，但可能因為比較小心，所以大眾運輸不能吃東西的規定還維持很久。周玉蔻反問，「不吃東西可能是怕傳染？」他則反駁「這很困難，我到台東好幾個小時，連喝水都不行欸？」還說自己有跟陳時中提過，對方也知道，「因為我渴得要死、餓得要死，很遠欸。」