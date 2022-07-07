法拍會結合公益百萬收入入國庫　甲級營造牌照流拍

▲▼ 法拍會結合公益更拍賣甲級營造牌照。（圖／行政執行署嘉義分署）

記者翁伊森／嘉義報導

行政執行署嘉義分署日前舉行擴大聯合法拍會，進行不動產拍賣、動產拍賣及變賣同時規劃公益關懷活動，邀請嘉義市啟智協會等嘉義地區公益弱勢團體前來設攤，販售身心弱勢者製作的餅干、蛋糕、咖啡、水餃等，參與民眾除了可以買到理想的法拍動產及不動產，更可以具體贊助公益弱勢團體。

法拍會配合防疫政策，落實酒精消毒、全程配戴口罩等防疫措施，不提供試飲及試吃。動產拍賣部分包括4部汔車、多家上市公司股票及掃地機器人等新穎電器等。其中一件特殊物件，吸引眾人的關注目光，即是擁有甲種營造牌的家億營造廠有限公司50.5％出資額的拍賣，此件拍賣標在公告後就吸引了多人詢問並聲請閱卷，本件拍賣陳O明（已歿）出資額，係因陳男持有家億營造廠公司50.5％出資額，於其去世後被核定遺產稅465萬餘元。由於陳男家屬拋棄繼承，所以才以其所有公司出資額拍賣抵繳，雖然最後流標，但是下一次會減價續拍，歡迎有興趣民眾，隨時關注相關拍賣訊息。

拍賣會拍、變賣之物品琳瑯滿目、品項眾多，參與民眾踴躍，買氣暢旺，除有眾多3C產品會場搶購外，還有茶葉、各式日用品等等，也吸引不少民眾於現場駐足選購。在民眾踴躍購買下，本次動產賣出總額約達100萬元。為落實行政執行機關「公義與關懷」的核心施政理念，主動邀請公益弱勢團體嘉義市啟智協會等3公益弱勢團體前來設攤，除於之前在機關社網頁為宣傳外，也在現場擺設廣告海報宣導民眾，激發現場的民眾愛心選購產品，因此公益團體愛心攤位前民眾購買潮不斷生意興隆。愛心攤位當天售出價額高達1萬1千餘元。

嘉義分署為提供多樣性的法拍物件，會將會持續加強動產執行。尤其針對交通違規、酒駕等社會輿論撻伐的案件，更是會持續追查義務人財產扣押。請大家期待、關注。對不動產、動產拍賣、變賣相關事宜有興趣的民眾，敬請隨時留意嘉義分署官網、FB粉絲專頁最新訊息。