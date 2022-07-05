新手爸媽「法拍大廝殺」搶奶粉　18罐7折帶回家狂省4000元

記者許權毅／台中報導

除了法拍房屋、豪車，就連奶粉也被法拍！法務部行政執行署台中分署今(5)日舉行法拍，出現31罐知名奶粉，吸引許多新手爸媽前來競標。6罐日本奶粉原價約4000元，皆以2850元左右拍出，現場3位新手爸媽不斷廝殺，7標全部順利拍定。得3標的楊先生表示，跟預期的差不多價格總共花了8650元，換算下來打了7折，省了約4000多元。

▲法務部行政執行署台中分署進行法拍，民眾搶拍奶粉。（圖／記者許權毅攝，下同）



台中分署表示，這批奶粉為年初一群外送員彼此聊天時發現，有不同帳號下單知名奶粉到偏僻地方交貨，發現狀況詭異報警處理，經檢警調查揪出不法盜刷集團。檢察官認為奶粉有效日期為明年6月，交由台中分署法拍避免浪費。台中分署也透露，成立20年來也是首見拍賣奶粉的狀況。

現場有3、4位民眾參與競標三款知名廠商奶粉，其中數量最多的日本奶粉網路上一組6罐約3780元，現場第一標以2850拍定；紐西蘭奶粉2罐原價1630元，以1000塊拍出；日本盒裝奶粉塊5盒原價1900以1200塊拍定。

現場得標18款日本奶粉的楊先生說，自己家裡有三位孩子要喝，一個月就會喝掉3罐以上，這次可能半年內就會喝完，以價格來說約是7折購得，跟預期的價錢算是差不多，比底價高一點點。