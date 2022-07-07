接機染BA.5！指揮中心重申「接送清消5要點」：保持通風

實習記者黃麗頻／綜合報導

國內6日新增2例Omicron BA.5本土病例，因赴機場接美國返台家人而確診，也是國內首見BA.5本土病例，目前該起群聚累計5人染疫，經疫調後研判無外擴風險。對此，指揮中心再次提醒清消5大注意事項，希望民眾在接送親朋好友期間落實，免受病毒感染。

針對這起家庭群聚案，中央流行疫情指揮中心重申接送5大要點，打滿2劑以上疫苗、全身性消毒、車內通風不飲食並全程佩戴口罩、避免交談，這些都是必備步驟，而接送完成後也應進行全車內外清消。

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▲指揮中心重申接送5要點。（圖／衛生福利部FB）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，個案接機當天雖然車上5人都有佩戴口罩，但全程車窗緊閉，通風狀況恐較為不良，研判這是感染主因。經過基因定序，確定為Omicron BA.5亞變種病毒，目前確診5人皆為輕症，無重症案者，經過疫調也無社區感染風險。

此外，指揮中心發言人莊人祥表示，目前暫無調整或限制接送的規劃，不過，希望民眾能參考防疫車隊的相關配套措施，並特別提醒接送5大注意事項，包括接送者應打滿2劑以上COVID-19疫苗並穿戴手套和口罩，親友上車前應對手部、鞋底、行李進行消毒，車內不飲食並保持充分通風，車上所有人全程佩戴口罩、避免交談，接送完成後對全車進行內外清消。