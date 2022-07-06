半夜掀開被子都是血　女娃異位性皮膚炎「碰到麵粉就全身起疹」

▲半夜掀開被子都是血，1歲女娃異位性皮膚炎「碰到麵粉就全身起疹」。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

過敏性鼻炎、氣喘以及異位性皮膚炎是台灣三大兒童過敏疾病，台中一名石小妹在1歲時被診斷出有異位性皮膚炎，石母透露，女兒皮膚紅疹遍布臉跟四肢，半夜常常因為癢到全身抓不停，半夜掀開被子常見整床都是鮮血，她得抱著女兒睡覺防止女兒又抓傷自己。6年前到中醫求診，採用中藥藥浴、濕敷搭配口服中藥治療，現在6歲女兒皮膚控制得宜，可以正常生活。

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▲現在石小妹皮膚控制得宜，可以正常生活。（圖／記者游瓊華攝）



石母回憶，小女兒對小麥過敏，曾經有過她跟大女兒在家裡做麵包，餐台上都是麵粉，小女兒好奇爬上餐檯接觸到麵粉，沒幾秒鐘就看到小女兒全身出現大塊小塊的紅疹，嚇得她趕緊拿出家中備用藥給女兒服用。

為了女兒、為了與異位性皮膚炎抗戰，石媽媽每次都記錄下石小妹的用藥過程、並用手繪方式，畫下女兒皮膚的改善情況，用心程度連醫生都感動。

▲中國醫藥大學附設醫院兒童中醫醫師王婕。（圖／記者游瓊華翻攝）



中國醫藥大學附設醫院兒童中醫醫師王婕表示，石小妹透過中醫整合與轉介，同時在西醫兒童過敏免疫風濕科開立止癢的抗組織胺等症狀治療藥物，中西醫合作照護，從內而外、標本兼治調理石小妹體質並解決皮膚問題，到現在石小妹的異位性皮膚炎控制穩定。

中國醫藥大學附設醫院表示，院方從106年開設「兒童過敏中西醫聯合門診」以來，診治過許多過敏兒童，其中藉由中西醫整合照護改善中重度異位性皮膚炎的效果卓越，例如石小妹的異位性皮膚炎嚴重度分數，經過治療後從原本的53.67分降到36.76分，皮膚炎範圍由53.20%降到35.73%，也有效減少口服類固醇的使用量。