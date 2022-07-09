獨／國小生染疫康復爆腦霧「眼神空洞記憶消失」　急衝醫院求診

▲國小生染疫康復後爆腦霧「眼神空洞、記憶消失」，父急帶兒衝醫院求診。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中逐漸脫離疫情高原期，但孩童確診康復後的後遺症，也讓許多家長憂心不已。一名12歲國小學童染疫康復後，日前被家長帶到中醫兒科求診，走進診間眼神空洞、散渙，醫生詢問孩子有關確診時期的症狀，國小生竟對當時記憶幾乎消失。醫師診斷，此為長新冠後遺症「腦霧」，透過中藥調理後，現狀況已經好多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴琬郁建議家長，孩子如果出現腦霧、失眠症狀，可以按摩按百會穴、神門穴、照海穴。（圖／記者游瓊華攝）



中國醫藥大學附設醫院中醫兒科主任賴琬郁表示，這名小學生是她固定看診的小病患，染疫康復後家長帶孩子回診，孩子走進診間時，眼神空洞散渙、總是看著遠方，詢問他發病時的有什麼症狀、最近有哪裡不舒服，未料孩子通通答不出來，不斷重複「不知道、不清楚、忘記了！」

這時家長才補充說，孩子發病後期開始就出現睡眠障礙，都要到清晨3、4點才入睡，白天精神恍惚，趕緊帶來求診。中醫兒科主任賴琬郁表示，治療上使用疏肝健脾通竅中藥、蒼耳子散、苓甘五味薑辛夏仁湯以及加味逍遙散調理，並搭配雷射針灸藥物，也建議家長，孩子如果出現腦霧、失眠症狀，可以按摩按百會穴、神門穴、照海穴，因為百會可提神醒腦、神門照海有安神效果。