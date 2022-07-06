公務員質疑「職務言論同意辦法」限制言論自由　銓敘部：區分公私

▲銓敘部。（資料照／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

銓敘部日前預告「公務員發表職務言論同意辦法」草案，引來部分基層公務員質疑過度限制言論自由，銓敘部6日回應，此一說法並非正確，這次主要是重行界定公務員對外發表言論，須經權責機關構同意的範圍，並且刪除公務員以私人名義發表與職務有關之談話，應該經許可的規定。

媒體報導，銓敘部預告「公務員發表職務言論同意辦法」草案，提到發言人以外的公務員代表機關名義，或者使用職稱發表職務言論，應該事先簽請權責長官同意，引來基層公務員質疑，私人言論的管制看似放寬，卻加強管制對職掌業務的發表空間，反而過了頭。

銓敘部晚間發布新聞稿說明，有關今年6月22日總統令修正公布的《公務員服務法》，對於公務員發表職務言論的規定，主要是重行界定公務員對外發表言論，須經權責機關構同意的範圍，並且刪除公務員以私人名義發表與職務有關之談話，應該經許可的規定。

銓敘部表示，「公務員發表職務言論同意辦法草案」是依據《公務員服務法》授權規定，就公務員以代表機關構名義或使用職稱，發表與其職務或服務機關構業務職掌有關言論，應該經過機關構同意的條件、程序及其他應遵循事項研擬。

銓敘部說，「公務員發表職務言論同意辦法草案」已經在今年6月20日完成法規公告程序，並且同步函請中央及地方各主管機關表示意見，目前正在徵詢並彙整各界意見，尚未定案。

銓敘部表示，為求慎重，銓敘部預計在7月中旬邀集專家學者，召開相關諮詢會議，聽取專家學者的寶貴意見，作為研修草案的參據，同時將積極廣納各界意見，以求公務員發表職務言論相關規範更佳完備周延。