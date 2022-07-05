公務員可領專案加班費？　時力黨團揭過勞剝削：別再跳票

▲時代力量黨團舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院人事行政總處近期訂定「各機關加班費支給辦法草案」，明定公務員因業務需要，可在法定延長辦公時數上限範圍內，呈報主管機關核准，支給專案加班費，不受支給時數的上限限制。不過，時代力量立法院黨團今（5日）舉行記者會質疑，至今卻仍只聞樓梯響，未看到任何具體落實的動作，甚至新規定恐因勤務密度減成支給，對警消等輪班人員是變相剝削。

時代力量立法院黨團今天上午舉行「公務員拒絕過勞，言論自由要保障，政府別一再跳票」記者會。立委陳椒華會中指出，過去公務機關為了省錢，在計算加班費的時候，都沒有完整計入公務員的實質收入，此次修法未將危險加給等職務加給納入加班費計算基準，未能充分反映公務員勞動的價值。

獄政工會常務監事林文蔚舉例，在人事行政總處的工時草案中，「監所管理員」被列為沒有工時上限的職種，但是在加班費支給要點中，卻規定每月卻只能申請20小時的加班費，這並不合理；警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪補充，行政機關認為「服務人民是公務員的責任」，當政策出了問題，第一時間就是叫公務員加班而不是調整政策，但卻造成警察太好用，什麼事情都歸給警察，若這種思維沒有改變，行政體系就會一直朝過勞發展。

消防員工作權益促進會秘書陳彥凱建議，行政院應於辦法中明確定義內外勤，明確說明「必要時得令機關改善」的方式，以及開放基層公務員反映工時血汗的機制，否則各機關又將因預算問題，重回血汗工時的輪迴，而對於加班費支給要點修正，消促會嚴正呼籲行政院切莫扭曲加班費「以價制量」根本邏輯，加班就是加班，不應因勤務密度還要減成支給，不僅將降低同仁加班意願，對於輪班人員更是變相剝削。

此外，針對銓敘部今年6月依《公務員服務法》修正案，擬具「公務員發表職務言論同意辦法」，明定發言人以外的公務員，使用職稱發表職務言論時應先簽請機關長官同意。立委王婉諭表示，正是因為公務員在公部門服務，接觸相關業務，才會對其有更多了解，進而產生意見，如果單純僅因為「使用職稱」，就必須經長官事前同意才得以發表言論，很難不讓人質疑是一種事前的言論審查，是對言論自由的嚴苛限制。

政治大學法律學系副教授林佳和指出，台灣民主化已逾30年，但公務員體制仍停留在二次大戰之前的前現代，例如禁止公務員組工會、限制公務員對勤務的發言權等。他也強調，針對公務員的服勤時間應有適當的限制，並用補休來回歸正常，而不是能夠透過長官指示權無限延長服勤時間，雖然3年前大法官做出釋字785號，但目前行政機關訂定出來的法律及辦法草案卻仍在原地踏步的局面，顯見政府無意整體地、結構性地面對這個問題。