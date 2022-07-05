屏東男告白遭拒「3模式糾纏」　跟騷法告誡書伺候

▲跟騷法上路滿月，屏東警開出7張告誡書 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

「跟蹤騷擾防制法」於6月1日上路至今已實施滿1個月，屏東縣政府警察局統計已受理11件跟蹤騷擾案，並開出7張告誡書。其中有男子多次告白遭拒，仍不斷贈送禮物、訂購餐點、在工作場所前守候，女方不堪其擾報警，警方查證後依職權開立書面告誡書，並向行為人約制告誡。

屏東縣警局婦幼隊表示，11件騷擾案中有6件是前男女朋友的跟騷案件、3件是曾有配偶關係、2件是不當追求，而跟騷法八大類樣態，包含「監視觀察、盯哨尾隨、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、通訊騷擾、歧視貶抑」等，屏縣目前以「通訊騷擾」最多、「盯哨尾隨」次之。

跟騷法規定，對「特定人」、「反覆或持續」、實施「與性或性別有關」的八大類跟蹤騷擾行為，造成被害人「心生畏怖」，影響日常生活或社會活動，即有可能觸犯跟騷防制法，將面臨1年以下有期徒刑，而攜帶凶器最重還可關5年。

跟蹤騷擾行為屬告訴乃論罪，警方受理後會立即展開調查，認有犯罪嫌疑即會依職權開立告誡書，並會發動拘捕、移送等刑事強制處分。而告誡後二年內再犯，被害人可向法院聲請保護令，檢、警亦可依職權向法院聲請保護令；如果法院核發保護令後，跟騷者仍有跟騷行為，即違反保護令罪；跟騷態樣嚴重者得向檢方聲請預防性羈押，以保護被害人。

屏東警呼籲，如遭遇跟蹤騷擾時，應冷靜應對、避免正面接觸與衝突，儘量詳細記錄過程、蒐集相關證據以利警方偵辦，並立即撥打110報案專線或前往就近派出所報案。