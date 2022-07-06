跟騷現行犯送辦！屏東男追女遭拒　深夜到她家唱歌「告白」

▲內埔警方移送第一位涉違反跟騷法男子送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一男子追求女子鄉遭拒，猶不死心，到女子住處大聲喊叫示意追求，造成女子心生害怕、影響日常生活，向轄區內埔警方報案；警方開出告誡書，男子竟於凌晨時刻再到女方住處唱歌「告白」，警方蒐報後依涉嫌違反跟蹤騷擾防制法現行犯移送屏東地檢署偵辦，檢察官訊後諭令該男子限制住居。

埔警察分局日前受理一名女子報案，稱遭一名男子於今年6月24日、6月26日及7月1日反覆至其住居所盯梢守候，並在被害人住家門口大聲喊叫示意追求，男子遭被害人拒絕仍不死心，致使被害人心生畏怖，且影響其日常生活活動。

經警方調查該男子確有跟蹤騷擾犯罪嫌疑，是以於7月3日核發書面告誡並當面送達，詎料男子竟無視書面告誡內容，隔日即7月4日凌晨再次前往A女住家門口唱歌告白，不僅違反書面告誡，同時涉犯跟蹤騷擾防制法，警方偵查後移送法辦，檢察官訊後諭令該男子限制住居。

分局長莊順智表示，跟蹤騒擾行為具有發生率高、危險性高、恐懼性高及傷害性高等4高特性，發生原因包括有迷戀、追求（占有）未遂、權力與控制、性別歧視、性報復或性勒索等。為了預防更嚴重的危害發生，呼籲被害人要勇於報案，捍衛自身權益，警方絕對嚴正執法，防制性別暴力。