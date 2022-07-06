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社會 社會焦點 保障人權

世界警消運動會徐國勇授旗　不開放採訪避談警政人事問題

記者張君豪／台北報導

「2022年第19屆世界警察消防運動會」將於7月22日至31日在荷蘭鹿特丹舉行，台灣代表團由內政部警政署、消防署甄選優秀選手組成，將與來自世界70個國家、近萬名警察、消防及海關人員共同參與各項競賽。

▲內政部長徐國勇6日上午赴警政署大禮堂主持世界警消運動會出賽授旗儀式，由領隊警政署副署長林順家接旗。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部長徐國勇6日上午赴警政署大禮堂，主持世界警消運動會出賽授旗儀式，由領隊警政署副署長林順家接旗。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

本次參加世界警消運動會的警察運動選手代表團，將由警政署副署長林順家擔任團長、率領警察人員21人及消防人員7人，合計29人；台灣警消選手參加柔道、跆拳道、射擊、羽球等競賽項目。

▲內政部長徐國勇6日上午赴警政署大禮堂主持世界警消運動會出賽授旗儀式，由領隊警政署副署長林順家接旗。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部長徐國勇6日上午到警政署參加授旗儀式，徐致詞指出：世界警察消防運動會每2年舉辦一次，本屆為我國連續第12次組團參加，歷屆參賽選手均能積極準備以爭取佳績。上屆2019年賽事於大陸四川成都舉行，我國代表團選手展現出絕佳體能與精湛技術，在柔道、跆拳道、射擊、巴西柔術及田徑等項目，表現優異，共計榮獲金牌25面、銀牌24面、銅牌30面，殊屬不易。

徐國勇勉勵警界參賽選手：世界警消運動會在鼓勵警察等執法人員積極參與體技活動，以強化執勤量能，希望各位選手全力以赴投入各項競賽，並注意參賽期間之紀律，維護國家榮譽及形象，做好警察外交工作，提高我國執法機關之能見度；徐並與預祝選手取得優異成績表現，載譽歸國。

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