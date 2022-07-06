跟騷法滿月！彰化受理18件　「前男友要求復合」變騷擾最多

▲跟騷法上路彰化婦幼隊警方受理18件。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

跟騷法從6月1日正式上路，至今已滿月，彰化縣警局一共受理18件，有10件是前男友要求復合遭到拒絕，比重占5成以上，還有老婆受不了老公用手機監控、女孩被騷擾、跟蹤及露鳥尾隨等等案件，被害人都是女生，警方也為此開出15張告誡書。

彰化縣警局婦幼隊指出，全縣警方受理的跟騷案有18件，開出15張告誡單，以告誡約制行為人其中前男友求復合的有10件，其餘都是獨立事件。

警方指出，這18件案件當中，有10件屬於「前男女朋友」比例最高，男生被甩，要求女生復合遭到拒絕，持續以手機簡訊、LINE訊息持續要求復合，甚至到前女友住處或是其家中找母親、工作場合求復合、以24小時盯哨的方式跟蹤騷擾。

還有網友傳裸照威脅發生性關係、丈夫經常以LINE掌控妻子行蹤、路邊隨機露鳥2件、網友追求不成轉為騷擾，酒客曾性侵被害人，後傳愛心圖案訊息等，女方受不了才向警方通報。

彰化警方指出，跟騷案件的加害人常是熟人所為，請尊重意願，保持理性，國人享有不被跟騷的權利，充分獲得保障，並呼籲不論男生、女生都能守法，警方絕對會落實執法，充分保障民眾人身安全，切莫觸法而遭法辦。