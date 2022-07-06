躍向未來　匠心築夢！長三角兩岸青年雲端交流

記者趙禕/上海報導

在新冠疫情揮之不去的陰影籠罩下，上海市今天下午開了一場內容豐富的長三角兩岸青年線上交流活動，活動不但有經驗分享、有政策介紹，還有助力銷售台商產品的網路直播帶貨，讓與會的台商們在短短兩個半小時的活動收獲滿滿。

▲▼「躍向未來，長三角兩岸青年交流活動暨長三角「青相Yue」交流項目發佈會」今天舉行。（圖／翻攝自直播現場）

這場以「兩岸一脈情 匠心共築夢」為主題的「Yue（躍）向未來，長三角兩岸青年交流活動暨長三角「青相Yue」交流項目發佈會」活動，是青浦區台辦聚焦經貿、文化、體育、生活等領域推出的「躍、閱、約、悅、樂、曰」等Yue系列活動之一，目的是搭建兩岸青年聯誼、溝通、服務、體驗交流平台，助力台胞、台企融入長三角一體化發展。今天的活動有來自青浦、吳江、嘉善的兩岸青年們在雲上相聚。

交流活動開始之前，就以一場熱鬧的「長三角台商名優產品網路直播銷售」網上直播帶貨帶起了活動的氣氛，包括上海青浦、江蘇蘇州的和浙江嘉善的15家台企、25個商品在網上直播銷售，馬上就吸引了許多人上網圍觀。

▲活動第一部份的網上直播帶貨很快帶起與會者的熱情參與。（圖／翻攝自直播現場）

在隨後的交流活動裡，上海青浦元祖元祖夢果子股份有限公司總經理張乙濤、上海逸尚雲聯資訊技術股份有限公司總裁陸平一、嘉善譽豐汽車零件有限公司特助莊佳士、吳江桑尚絲綢有限公司總經理黃秋停等四位台商代表，通過線上向兩岸青年分享他們在大陸創業、就業、企業發展等，歷經受挫、學習、成長、終至成功的經驗。

▲台商代表分享在大陸創業、就業、企業發展等經驗。（圖／翻攝自直播現場）

青浦區委常委王淩宇在會上感謝新冠疫情防控期間，許多台企、台胞踴躍捐款捐物，積極參與志願服務，以各種方式傳遞同胞之情，共同助力大上海保衛戰取得勝利。他希望藉由這次活動搭建長三角地區兩岸青年更多領域更深層次的交流平台，為兩岸青年加強交流，增進了解，凝聚共識，共謀發展，提供舞台，助推台灣青年在長三角這片熱土上創業發展生根發芽。

▲青浦區委常委王淩宇。（圖／翻攝自直播現場）

活動還請來華略智庫輪值CEO、長三角研究院夏驥院長做「戰疫後如何利用長三角一體化發展戰略加快企業的恢復與重振」主題演講，他提出「後疫情時代，要加快推進區域經濟社會復甦和促進企業發展；具體來看，重點要推進土地要素、勞動力要素、資本要素、技術要素和數據要素等5個市場的一體化進程。」青浦區商務委、發改委今天也在活動中，詳細的向與會的台商、台青介紹了新冠疫情後青浦的發展機遇和政策支持。

上海市台辦副主任陽禮華表示，「透過網絡直播和線上論壇結合，既有政策解讀，也有實際操作，既總結了經驗，更展望了未來，為長三角地區兩岸青年搭建了交流互動，合作共贏的廣闊舞台，進一步深化了兩岸交流的功能格局。這不僅為今後有效探索疫情防控常態化下，長三角地區台企營銷新模式提供很好的經驗借鑒，對有志創業的台灣青年也是難得的學習機會。希望透過分享讓更多台灣青年了解長三角，走進長三角，紮根長三角，共同成就事業夢想，實現人生價值。」

▲上海市台辦副主任陽禮華。（圖／翻攝自直播現場）