　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

躍向未來　匠心築夢！長三角兩岸青年雲端交流

記者趙禕/上海報導

在新冠疫情揮之不去的陰影籠罩下，上海市今天下午開了一場內容豐富的長三角兩岸青年線上交流活動，活動不但有經驗分享、有政策介紹，還有助力銷售台商產品的網路直播帶貨，讓與會的台商們在短短兩個半小時的活動收獲滿滿。

▲▼「躍向未來，長三角兩岸青年交流活動暨長三角「青相Yue」交流項目發佈會」今天舉行。（圖／翻攝自直播現場）

▲▼「躍向未來，長三角兩岸青年交流活動暨長三角「青相Yue」交流項目發佈會」今天舉行。（圖／翻攝自直播現場）

▲▼「躍向未來，長三角兩岸青年交流活動暨長三角「青相Yue」交流項目發佈會」今天舉行。（圖／翻攝自直播現場）

這場以「兩岸一脈情 匠心共築夢」為主題的「Yue（躍）向未來，長三角兩岸青年交流活動暨長三角「青相Yue」交流項目發佈會」活動，是青浦區台辦聚焦經貿、文化、體育、生活等領域推出的「躍、閱、約、悅、樂、曰」等Yue系列活動之一，目的是搭建兩岸青年聯誼、溝通、服務、體驗交流平台，助力台胞、台企融入長三角一體化發展。今天的活動有來自青浦、吳江、嘉善的兩岸青年們在雲上相聚。

交流活動開始之前，就以一場熱鬧的「長三角台商名優產品網路直播銷售」網上直播帶貨帶起了活動的氣氛，包括上海青浦、江蘇蘇州的和浙江嘉善的15家台企、25個商品在網上直播銷售，馬上就吸引了許多人上網圍觀。

▲活動第一部份的網上直播帶貨很快帶起與會者的熱情參與。（圖／翻攝自直播現場）

▲活動第一部份的網上直播帶貨很快帶起與會者的熱情參與。（圖／翻攝自直播現場）

在隨後的交流活動裡，上海青浦元祖元祖夢果子股份有限公司總經理張乙濤、上海逸尚雲聯資訊技術股份有限公司總裁陸平一、嘉善譽豐汽車零件有限公司特助莊佳士、吳江桑尚絲綢有限公司總經理黃秋停等四位台商代表，通過線上向兩岸青年分享他們在大陸創業、就業、企業發展等，歷經受挫、學習、成長、終至成功的經驗。

▲台商代表分享在大陸創業、就業、企業發展等經驗。（圖／翻攝自直播現場）

▲台商代表分享在大陸創業、就業、企業發展等經驗。（圖／翻攝自直播現場）

青浦區委常委王淩宇在會上感謝新冠疫情防控期間，許多台企、台胞踴躍捐款捐物，積極參與志願服務，以各種方式傳遞同胞之情，共同助力大上海保衛戰取得勝利。他希望藉由這次活動搭建長三角地區兩岸青年更多領域更深層次的交流平台，為兩岸青年加強交流，增進了解，凝聚共識，共謀發展，提供舞台，助推台灣青年在長三角這片熱土上創業發展生根發芽。

▲青浦區委常委王淩宇。（圖／翻攝自直播現場）

▲青浦區委常委王淩宇。（圖／翻攝自直播現場）

活動還請來華略智庫輪值CEO、長三角研究院夏驥院長做「戰疫後如何利用長三角一體化發展戰略加快企業的恢復與重振」主題演講，他提出「後疫情時代，要加快推進區域經濟社會復甦和促進企業發展；具體來看，重點要推進土地要素、勞動力要素、資本要素、技術要素和數據要素等5個市場的一體化進程。」青浦區商務委、發改委今天也在活動中，詳細的向與會的台商、台青介紹了新冠疫情後青浦的發展機遇和政策支持。

上海市台辦副主任陽禮華表示，「透過網絡直播和線上論壇結合，既有政策解讀，也有實際操作，既總結了經驗，更展望了未來，為長三角地區兩岸青年搭建了交流互動，合作共贏的廣闊舞台，進一步深化了兩岸交流的功能格局。這不僅為今後有效探索疫情防控常態化下，長三角地區台企營銷新模式提供很好的經驗借鑒，對有志創業的台灣青年也是難得的學習機會。希望透過分享讓更多台灣青年了解長三角，走進長三角，紮根長三角，共同成就事業夢想，實現人生價值。」

▲上海市台辦副主任陽禮華。（圖／翻攝自直播現場）

▲上海市台辦副主任陽禮華。（圖／翻攝自直播現場）

ET快訊
快訊／高雄超商隨機性侵女子！　惡狼影像曝光
黃嘉千「超狂家世起底」！高中被封校花　清純美照曝光
獨／夏克立求售南港92坪愛宅是工業宅　入手5年認賠出場
攻頂雪山！把11歲外甥女獨留哭坡　夫妻自責：吞安眠藥才能睡
救了立委蔡易餘一命的車是它！被撞翻覆僅輕傷
下班帶傘！11縣市大雨特報　下週可能又有颱風
星巴克連續3天買一送一！　少見的週末優惠來了
黃嘉千陷《爸爸去哪兒》魔咒！　播出9年「4對夫妻離婚」
劉子銓謝趙小僑生女寶　「出門還視訊」變寵妹狂魔：哥哥努力賺錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

愛國同心會遭控收中資促統　國台辦否認：惡劣政治操弄

中芯國際技術研發執副周梅生退休　新增金達及閻大勇為核心技術人員

躍向未來　匠心築夢！長三角兩岸青年雲端交流

兩岸青年研學沙龍共話琦君著作　溫州甌越民俗風情躍然紙上

北大教授陳春花被指「軍師」…任正非親自開車接　華為發文撇清

史上最近留學！辣妹「出家門500公尺」到國外學校　本尊PO片認證

水管改建挖出262公斤宋朝古幣　當地政府要求民眾上繳估34000枚

做完PCR手上被盖章…網轟侮辱「豬檢疫同款」！無錫一街道終道歉

王毅訪泰共推中寮泰鐵路早日貫通　一帶一路對接「東部經濟走廊」

25歲網紅「被塞冰櫃2個月」淪凍屍！抖音留最後身影　尪吃醋爆殺機

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

陳柏霖法庭吐金句「怕狗錯了嗎？」　《正義的算法》虐狗案件引共鳴

智孝到鍾國家喊：我們的婚房　見昭旻肖想他..怒了「不可能的事」XD

外送員「夾腳拖2度被沖走」　暴雨送餐！客戶不喝了拒收

台中首見「奶粉法拍會」！　3人廝殺競標...狂省4千元

灰鸚鵡自創「不想上班之歌」　媽無奈：你根本沒在上班...

愛國同心會遭控收中資促統　國台辦否認：惡劣政治操弄

中芯國際技術研發執副周梅生退休　新增金達及閻大勇為核心技術人員

躍向未來　匠心築夢！長三角兩岸青年雲端交流

兩岸青年研學沙龍共話琦君著作　溫州甌越民俗風情躍然紙上

北大教授陳春花被指「軍師」…任正非親自開車接　華為發文撇清

史上最近留學！辣妹「出家門500公尺」到國外學校　本尊PO片認證

水管改建挖出262公斤宋朝古幣　當地政府要求民眾上繳估34000枚

做完PCR手上被盖章…網轟侮辱「豬檢疫同款」！無錫一街道終道歉

王毅訪泰共推中寮泰鐵路早日貫通　一帶一路對接「東部經濟走廊」

25歲網紅「被塞冰櫃2個月」淪凍屍！抖音留最後身影　尪吃醋爆殺機

快訊／高雄超商驚爆隨機性侵　惡狼影像曝光！全身刺青無前科

只有嚴宏鈞的名牌倒著放　又是古久保的「傑作」

逢甲大門前商圈「走2步就空租」　手機配件店趁勢卡位

首波退稅最快7／29入帳！　財政部提醒民眾注意2件事

帶友回家躲雨「房東隔天逼搬離」押金沒收　她怒：房間被裝監視器

台積電大將傳投靠英特爾　分析師：只挖一人難複製完整成功經驗

陳彥婷兒子手好了！二度就醫「結果翻轉」：超棒的…2點建議爸媽

統一獅調整投手輪值　柯瑞休2天先發抗龍

「關埔有變電廠」房價仍噴7字頭　網戰翻！當地人認了：沒啥好處

遇到超崩潰！網熱議4大惡鄰居行為　最怕半夜惱人「腦神經都衰弱了」

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

大陸熱門新聞

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

人妻偷情健身教練！電動車傳「異常震動」通知　他到場臉綠了

水管改建挖出262公斤宋朝古幣 當地政府要求民眾上繳估34000枚

18歲清寒妹剛考上名校…遭殘殺腦袋爆血洞丟洞穴

恐怖電商賣「女童下體骨碎肉」寵物食品　稱新鮮可批發

中國證實首宗BA.5本土疫情　西安今起臨時管控7天

伴娘染疫被隔離 新娘男閨蜜神救援穿禮服上陣湊數

史上最近留學！她出家門500公尺到國外學校

美禁新疆棉！當地工廠訂單「受影響」

一咳斷肋骨！46Kg正妹「超扁身材曝」

無錫民眾做完PCR手上被盖章！網轟侮辱豬檢疫同款

女大生花錢玩劇本殺嚇到送醫搶救！一查竟腦出血

陸教授被控奪女學生初夜　令留下落紅床單

大陸11省市疫情再起！西安爆BA.5本土案例

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

黃嘉千驚傳16年婚變「打離婚官司」！

黃嘉千哭認「用謊言經營婚姻」

「醫師好辣」已婚名醫偷吃美女業務　摩鐵開房全直擊

高雄「16位傳奇人物」被挖出！這都市傳說在地人怕爆

比特被煙火嚇壞　冰箱炸裂全是血

柯佳嬿穿真理褲　坤達提醒1部位跑出來

地標級麥當勞歇業！　台中站前中正店10日熄燈

許藍方慘了！被控與已婚學長搞曖昧　判賠正宮50萬

網紅被塞冰櫃2個月淪凍屍！尪吃醋爆殺機

竇智孔突爆氣PO文「下課粒是垃圾」！

即／汽車警報器狂響　男「肚子爆開」陳屍駕駛座

周杰倫新歌來了！　網激動：終於等到了

黃嘉千爆16年婚卡關「主因瘋傳」！

即／高雄驚爆超商內隨機性侵

囂張男特斯拉整車爽睡、國道飆時速246km

更多

最夯影音

更多
騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心

騎士禮讓行人被後車撞　無奈舉手...路人上前關心
愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

愛上工地！2女揮汗打拼　讚時間自由、滿滿人情味

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

朱俐靜相信「靈魂是存在的」　做完最後專輯...沒留遺憾了

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

Sandy.Lulu合體「我們真的不熟」　拍照她伸手：要開始擋囉XD

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

染髮耗時、美甲太礙事！　她崩潰：當漂亮女生真難

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物展】全館滿1599折百

【寵物展】全館滿1599折百

7/8-7/11毛毛商城全館滿1599現折100元。活動期間新會員註冊送100元折價券，馬上去!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面