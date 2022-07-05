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台南市確診+3163名　慢性病患者醫師評估後也可打疫苗

▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，統計自2022年1月1日至7月4日，台南市累計確診個案人數共266418名，全年齡累計確診百分比為14.38％；已解除隔離245668名、尚在隔離中20750名。

▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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黃偉哲市長指出，今天台南市增加了3163例，佔全國的確診案例中大概8.8%，基本上並沒有特別高，但是下降的趨勢是確定的，但不是急遽式的，希望還是持續下降，因為變種病毒的變異太快，所以即使打滿3劑，還是有一些被突破的、被穿破的；另外無敵星星，這個事情也不純然是這樣子的，所以有些人即便確診過以後，復原者復原以後、康復以後，還是有人有長新冠，有的人沒有長新冠，但是在一定時間以後，等他的免疫力又再下降以後，他又再確診，這個情形也不是沒有，在國外、在國內也都有這個案例，只是案例不很多。所以基本上確診過的人在3個月內，還是安全的，基本上是這樣子。但是少數、極少數的部分的人，有可能被突破，疫苗被突破，因為被新的變種病毒突破掉，或者是確診過被新的病毒再感染、再確診。

▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，基本上打疫苗還是利大於弊，而且利大於弊很多倍，基本上是至少7倍以下，所以說希望大家還是要踴躍的來打疫苗，那不管是0到11歲的幼童疫苗，或是12歲到17歲的青少年疫苗、成人疫苗也都歡迎大家來施打，那年長者的話，65歲以上的疫苗施打，也希望說大家趕快來施打，打疫苗又能拿好禮又可以抽大獎，歡迎大家來施打，接下來要請衛生局許局長來跟各位報告疫情。

▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市衛生局長許以霖指出，患有糖尿病、高血壓等慢性疾病的長輩們，經醫師評估後也可安心接種疫苗。根據衛生福利部說明，具慢性或潛在疾病者，在感染COVID-19後較容易引起重症，因此在大多數的狀況下，建議接種COVID-19疫苗，以降低重症的發生；而在疫苗臨床試驗中，受試者包括具常見慢性病或潛在疾病（如糖尿病、高血壓、慢性肺疾）者，在接種疫苗後均有良好的保護效果與安全性，有慢性或潛在疾病的市民朋友，在接種疫苗前可以先諮詢原看診醫師，並將相關慢性病史及用藥史提供給接種疫苗的醫師做評估參考，讓長輩們安心接種。

▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

統計至7月4日，台南市COVID-19疫苗基礎劑第1、2劑、基礎加強劑、第1、2次追加劑涵蓋率分別為90.8％、83.4％、1.3％、68.7％、2.7％，總接種劑次4,579,891。5至11歲兒童COVID-19疫苗第1劑涵蓋率84.14％、第2劑20.34％；12至17歲青少年第1劑涵蓋率95.13％、第2劑83.67％、追加劑58.99％。

▲台南市長黃偉哲公布5日新增3163名COVID-19本土個案，慢性病患者醫師評估後也可打疫苗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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