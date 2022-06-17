父母溜進她新房間啪啪！妹子見「愛的暗示」傻了：爸褲子還在地上

▲原PO爸媽在她房間嘿咻。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

住家重新整修或是搬到新家時，都讓人特別興奮，在每個地方的第一個回憶總是讓人印象深刻。但一名女網友抱怨，最近發現爸媽竟在她的新房間裡面嘿咻，甚至還有「愛的暗示」，讓她相當傻眼，好奇PO文詢問大家的看法。不少人看到後，紛紛表示「10個月後，妳就有弟弟妹妹了」。

原PO在「Dcard」上傳一張自己新房間的照片，看到房間內的空間很大，整體十分乾淨，瓷磚地板甚至還能反射出落地窗的景色，屋內擺了一個白色的床架，上面放的彈簧床墊還是全新未拆的，旁邊放了同色系的白色床頭櫃，整體看起來相當舒服。不過她透露，爸媽卻趁她不在的時候偷偷在裡面啪啪啪，好奇其他網友如果發現這種事，會有什麼想法，「大家會生氣嗎？」

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不少人看到後紛紛留言表示，「事情都發生了，在意的話搬出去囉！生氣了也改變不了已經發生的事」、「我覺得這樣很不ok耶，但你可能也沒辦法，畢竟房子是他們買的，你也站不住腳」、「的確在知道的情況下會覺得怪怪的，感覺以後自己住，腦子會浮現畫面」、「多少會有點介意，不過都做了也不能怎麼樣，頂多換新的床墊」、「我會說我要搬出去住，房間不要了，還你們」、「他們覺得你房間太大，要幫你造個人來平分」。

但也有人好奇問原PO，說「你怎麼知道妳爸媽在那邊打炮，是你問他們後，他們大方承認嗎？」原PO透露，是因為發現爸爸給媽媽的暗示，之後爸爸又在她房間的浴室裡沖澡，且褲子就在地上，才會驚覺2人在自己房間做羞羞的事。