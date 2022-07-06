元老級偵爆犬「粗骨」病逝　領犬員追思會上鼻酸喊：任務結束

▲元老級偵爆犬「粗骨」因病逝世，刑大警犬隊列隊送他走完最後一程，氣氛哀愁。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市刑警大隊元老級偵爆犬「粗骨」上月27日晚間因病在醫院過世，得年9歲又3個月，刑警大隊長率警犬隊及刑警同仁，於6日在新北市萬里區「福田寵物城堡」舉行火化儀式及追思會活動，眾人列隊送牠走完最後一程，齊喊「任務結束！」場面令人鼻酸。

▲偵爆犬「粗骨」訓練時的帥氣模樣。（圖／記者陳雕文翻攝）

偵爆犬「粗骨」於102年生於宜蘭縣，同年即加入新北市刑大警犬隊，歷經半年訓練後，於103年5月完成偵爆犬測試，正式成為協助警方查緝爆裂物的偵爆犬，也是警犬隊上元老級的警犬。

「粗骨」於服役期間舉凡正、副元首蒞臨場所、兩屆總統大選競選活動維安、國慶大典、AIT國慶晚會、以色列國慶酒會、歐洲節慶祝活動、萬金石國際馬拉松、金馬獎頒獎典禮、金曲獎頒獎典禮、新北歡樂耶誕城、臺灣燈會、跨年晚會、平溪天燈節等國內、外矚目性大型活動，均能看見「粗骨」認真執行任務之身影。

去年5月「粗骨」服役滿7年，依「政府部門執勤犬照顧管理規則」與其他8隻警犬一同退役，新北市刑大警犬隊為能使退役警犬順利送養，透過事先宣導及辦理座談會課程，並經過數月審核訪查後，順利完成8隻退役警犬送養。

不過，「粗骨」在規劃送養期間被診斷出「免疫性貧血及骨髓抑制」等症狀，經評估不適合送養，因此續留在警犬隊。不幸的是，在警犬隊同仁24小時輪班照顧下，牠仍不敵病魔，在上月底與世長辭。

▲刑警大隊警犬隊領犬員林志倫跟「粗骨」感情超好。（圖／記者陳雕文翻攝）

新北市刑警大隊警犬隊領犬員林志倫表示，「粗骨」是他106年剛入隊時第一位搭擋，並帶領著他教導如何與犬隻互動，如何帶領警犬執行任務，「粗骨」是一隻訓練有素的警犬，眼神堅毅，服從的態度讓人覺得從未鬆懈，讓人印象深刻。

▲「粗骨」的離世，讓林志倫非常傷心。（圖／記者陳雕文翻攝）

林志倫也說，在「粗骨」剛被發現生病時也很難以接受，尤其是其他警犬同僚在退役後都能順利前往認養家庭，「粗骨」卻在成行前生病，治療過程也承受了很大的痛苦，最終雖然不敵病魔離世，但另一方面也許是種解脫。他表示，在儀式過後感覺心中缺少了一塊重要的東西，只希望能用時間來平復。

▲眾警陪「粗骨」走完最後一程，以下同。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，新北市刑警大隊警犬隊是我國首支歸屬於縣市之警犬隊，藉著犬隻靈敏的嗅覺能力，經過專業訓練，化身為警方查緝毒品及反恐維安不可或缺之夥伴，不論正、副元首蒞臨場所、國慶大會或節慶活動會場，均能發現偵爆犬認真地偵測爆裂物的身影，如今「粗骨」因病離世，令人相當不捨，未來警犬隊將持續強化醫療照護作為，讓警犬在身體健康方面能獲得更好的保障。