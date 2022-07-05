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台東首例跟騷羈押！衝浪哥「8犯6」狂示愛　臉皮超厚下場慘了

▲永康分局受理3件跟蹤騷擾案件，1件未提告，2件移送法辦，由派出所員警親自約制告誡行為人，即時制止行為人再為跟騷行為。（圖／示意圖，記者林悅翻攝，下同）

▲台東歐姓男子因瘋狂追求女子，造成對方不堪其擾，遭檢察官依跟蹤騷擾防制法拘提逮捕並聲押獲准。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東一名歐姓男子半年前在衝浪活動認識一名在民宿打工的女子，6月開始展開了瘋狂的追求，寫情歌、使用女子照片公開在臉書示愛，不顧女子拒絕，仍持續探詢女子住居所、邀約衝浪、要求陪伴受洗、甚至半夜不停打電話及傳送訊息，女子深受困擾，6月30日早上一度到女子工作場所監視盯梢騷擾，之後更意圖進入女子工作場所欲帶走該名女子，行徑相當乖張。

▲台東跟騷男一再瘋狂追求〝聲押准了〞。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東跟騷男一再瘋狂追求「聲押准了」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

經警方調查，歐姓男子涉及8種跟騷行為樣態中的6種，是典型的「情愛妄想型」，且手段有升溫趨勢，台東縣警察局成功分局除了核發書面告誡，並依職權聲請保護令，經移送台東地方檢察署後，檢察官諭知責付家屬，並命令歐男不得騷擾被害女子、靠近被害女子工作場所。孰料該名男子不思悔悟，無視法度，7月1、2日再度實施跟騷行為違反書面告誡及檢察官命令，行為危及女子生命安全，經檢察官核發拘票由警方前往拘提逮捕並聲押獲准。

跟蹤騷擾防制法自6月1日施行迄今，台東縣警察局受理跟蹤騷擾案計15件，開出了10件書面告誡，其中有2起攜帶凶器加重跟騷案，1起跟騷行為具反覆或持續性，且急迫危險及再犯率高，經報請台東地方檢察署聲請預防性羈押獲准；另1起因嫌疑人為求復合，出現傷害被害人之舉動，員警據報到場處理，移送地檢後，經檢察官限制住居，並命令定期向轄區派出所報到。院檢警合作展現強制處分之作為，有效遏止加害人跟蹤騷擾違法之行為。

該局分析跟騷行為態樣中有12起同時涉及「監視跟蹤」及「盯梢守候」為最大宗，其次是「通訊騷擾」及「威脅辱罵」行為。在兩造關係，以「前男女朋友」比例最高，其次是夫妻關係，再來是朋友及鄰居，顯示跟騷案件的加害人常是熟人所為，警方呼籲，情愛追求、彼此間相互尊重、理性對待才是王道，切莫一時衝動觸法。

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