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台東縣焚化廠各項污染物檢測報告出爐　排放數值均符合規定

▲台東縣焚化廠各項污染物檢測，排放數值均符合規定。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣焚化廠各項污染物檢測，排放數值均符合規定。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣焚化廠5月展開全系統功能測試作業，同時委託台灣檢驗科技股份有限公司(SGS)以第三方公正單位角度，協助進行各項污染物檢測，報告結果出爐，民眾鄉親所關心的污染物數值，均符合環評承諾加嚴的排放標準及法規規定，台東縣環保局表示，待後續工程竣工驗收後，下半年即可開始進入2年的試營運期。

環保局長郭建成表示，檢測報告各項污染物排放數值，不只都符合規定，甚至大部分都低於標準許多，顯示更新後重啟的焚化廠，設備效能提升工程在污染防制上將有一定成效，同時針對未來長期運轉，在污染監測方面也做了許多準備，包含在營運前針對空氣中戴奧辛進行背景值採樣，未來可做為焚化廠營運後比對，另在焚化廠周圍增設8處PM2.5微型感測器，即時偵測PM2.5數據，且於附近的豐里國小頂樓增設一處空氣品質測站，協助確認焚化廠排氣對大氣是否有影響。縣府會持續監測焚化廠污染排放數值，未來試運轉後，相關檢測數據也都會公告在環保局網站，民眾可隨時上網查閱，也請鄉親民眾放心。

環保局進一步說明，民眾相當關心的廢氣檢測數值的部分，大部分數值均遠低於標準值，像粒狀污染物也就是懸浮在空氣中所有微粒包含PM10及PM2.5，現行法規標準是122mg/Nm³，但焚化廠於環評承諾已將排放標準加嚴至20mg/Nm³，而此次檢測數值僅1.04mg/Nm³及1.25mg/Nm³，遠低於環評排放標準。另外民眾也很關心的戴奧辛問題，環評承諾為法規值0.1ng-TEQ/Nm³的一半，也就是0.05ng-TEQ/Nm³，在這次檢測數值為0.028ng-TEQ/Nm³及0.037ng-TEQ/Nm³，都符合規定。其他包含重金屬、氮氧化物、氯化氫及二氧化硫等檢測數據也都低於排放標準三分之一以下，未來試營運後，環保局也會連續監測污染排放數值，守護居民的健康。

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