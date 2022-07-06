▲全台第一部「MUJI無印良品移動服務車」在台東。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

國際知名品牌MUJI無印良品在台東的第1家門市即將於今年7月下旬進駐台東市中山路的全聯福利中心，在開幕前夕MUJI無印良品先以全台第1部「MUJI無印良品移動服務車」下鄉試營運，讓台東縣其他較為偏遠鄉鎮的縣民朋友免去舟車勞頓，輕鬆入手MUJI無印良品的產品。

饒慶鈴表示， 縣府近年以快思維、高效率推動的「慢經濟」政策，不僅符合世界潮流更能凸顯台東獨特價值，也感謝許多國際知名廠商看見台東的獨特魅力而投資台東，而MUJI無印良品所秉持的簡約設計理念，站在使用者角度發想、不只在產品的便利性及舒適度符合消費者所需，其使用的素材、品質及環境永續等概念也和台東的「慢經濟」以發展自然真實的經濟模式互相契合，縣府也會努力提升台東的在地各種投資條件，要持續招商吸引大型品牌進駐台東，為台東鄉親提供更多元的服務。

MUJI無印良品即將於7月下旬在台東市區開幕，而這段期間在台東各鄉鎮推出的移動服務車的販售服務，是考量台東縣地形狹長，所以特別把在日本新潟縣直江津市辦理的MUJI Truck經驗帶進台東，為了能讓相對偏遠鄉鎮的鄉親朋友可以免去舟車勞頓，就近享受在MUJI購物的樂趣，輕鬆入手MUJI無印良品的產品。移動服務車現場提供約150種品項，內容以民眾日常生活基本所需的衣物、襪子、零食、保養品以及文具等物品為主。目前試營運初期，移動服務車預計以每週3-4天的頻率走訪6個鄉鎮，包含卑南鄉、東河鄉、成功鎮、太麻里鄉、金峰鄉以及關山鎮，希望能讓更多的台東民眾親自享受無印優質的商品以及服務。