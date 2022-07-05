打造海洋環境教育新亮點　成功海洋環境教室重啓營運

▲成功海洋環境教室重啓營運。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(以下簡稱東管處)所屬成功海洋環境教室(以下簡稱海環)前於110年9月閉館整修，歷經數月整修後，訂於7月重新開館營運。



東管處為慶祝海環重新開幕，將結合成功在地業者晉領號、福和成、丸昌魚丸號、足跡再現等，於7月17日、7月31日及8月14日各舉辦1場套裝遊程。遊程內容規劃有遊港、學習麻糬製作、魚丸DIY等，並安排一場夜探三仙台觀海蛇生態特別活動，讓遊客深度了解成功在地生活及體驗寓教於樂的環境教育；另響應東管處近日與業者合作源頭減量措施，將使用非一次性循環餐盒，以具體行動愛護地球。



▲夜探三仙台觀海蛇生態活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

參加套裝遊程遊客需自費1,000元，各項活動限額75名，夜探三仙台觀海蛇生態活動每場次限額15名；自即日起開始受理報名，活動相關訊息公告於「夜探三仙台」與「成功海洋環境教室」FB粉絲専頁。慶祝海洋環境教室開館營運套裝旅程名額有限，有興趣民眾請速洽0978-236307楊小姐報名。(洽詢時間8:30-17:00)。



除7月17日、7月31日及8月14日所推出之套裝旅程外，另訂於7月9日與國立台灣大學、台東縣野鳥學會等單位聯合辦理海鳥辨識與保育工作坊，參與對象為在地解說員及生態監測志工，希望藉由認識各種海鳥的生態和野外調查方法，以及實地踏查方式，培訓海鳥族群調查志工，促進在地的自然保育工作。