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林智堅論文門成「官場現形記」？　賴香伶曝校董是民進黨發言人

▲▼台灣民眾黨立委賴香伶。（圖／賴香伶辦公室提供）

▲台灣民眾黨立委賴香伶。（資料照／賴香伶辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨提名桃園市長參選人、現任新竹市長林智堅捲入論文抄襲風波，今（6日）上午由委任律師楊隆源，針對台北市議員王鴻薇的行為按鈴提告其加重誹謗。對此，台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，「論文門」爭議成為官場現形記，中華大學現任董事長是民進黨發言人、市議員李妍慧，對這份論文的調查能昭公信嗎？

賴香伶今天表示，林智堅「論文門」事件越滾越大，他雖按鈴申告爆料者，但還是無法說明他論文與竹科報告雷同的關鍵爭議，這樣按鈴申告能讓民眾相信他嗎？尤其有責任調查論文爭議的中華大學，董事長卻是民進黨發言人、新竹市議員李姸慧，這些關係都令人大起疑竇，林智堅論文門已是官場現形記。

賴香伶指出，昨天論文門記者會上，整場記者會中，外界最關心的是：林智堅的中華大學論文與竹科管理局研究報告為何雷同問題，但林智堅只說「有參與」，卻沒回答錯字都一樣的抄襲爭議，他更不能迴避政府標案的智慧財產權問題；事件爭議的關鍵單位：竹科管理局，更應負起責任調查清楚，公開對外說明。

賴香伶表示，尤其中華大學現任董事長是新竹市議員李姸慧，依據中華大學官網、李董事長任期到2025年，李姸慧更是民進黨現任發言人，身兼黨職與校董，這符合政黨退出校園的理念嗎？這樣的大學能自主嗎？黨、學、官全部混為一體，在董事長是黨發言人之下，中華大學對這份論文調查的能昭公信嗎？答案已經很清楚。

賴香伶說，論文門的爭議是「是非題」，不是「申論題」，林智堅論文門爭議過程出現的各種人事物，暴露出黨、學、官場的種種問題，無怪乎網友大嘆林智堅是「學校、政府都是我的人」，活生生是官場現形記，這樣的學校、官場文化，已經到了必須改革的時候了。

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