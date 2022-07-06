他揭林智堅碩論門是「典型窩裡反」　疑新竹綠營不滿沈慧虹參選

▲林智堅5日中午說明碩論涉抄襲爭議。（圖／翻攝自ETtoday直播）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長林智堅的中華大學科管所及台大國發所碩士論文被控涉嫌抄襲，但林稱被抹黑，並要提告踢爆人、國民黨北市議員王鴻薇。《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，這件事是新竹綠營不滿林智堅力推副市長沈慧虹選新竹市長，所以透過藍軍爆料攻擊，是「典型的窩裡反」。

吳子嘉接受香港建制派媒體《中評社》採訪有關林智堅碩論爭議。根據報導，吳子嘉表示，林智堅參桃園市長，論輩分參選機會應給前新竹市議員鄭宏輝，但林卻力推曾任台北市郝市府發言人的沈慧虹，導致民進黨主席蔡英文親協調。

吳子嘉認為，讓「外人」參選釀新竹地方不滿，這次論文爆料就是「典型窩裡反」，是來自新竹的綠營人士，透過藍軍爆料攻擊林智堅。吳子嘉也說，「知道底細這麼多的人，自己人可能性很大」。

林智堅5日被挖出中華大學科管所跟台大國發所的碩士論文涉嫌抄襲，當天中午他召開記者會，澄清自己才是國發所論文資料的原創者，科管所論文的原著，絕未抄襲；林也批評國民黨炮製「林智堅版的宇昌案」，企圖毀掉他跟相關老師的聲譽，將對台北市議員王鴻薇等人提告。此外，林智堅更在約半小時的記者會中，講了12次抹黑。