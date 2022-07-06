羅智強子弟兵按鈴提告林智堅　質問蔡英文：徵召難道是因同病相憐？

▲林智堅召開記者回駁斥論文抄襲。（圖／翻攝自Facebook／林智堅）

記者崔至雲／台北報導

新竹市長林智堅被民進黨徵召參選桃園市長，如今卻被爆出碩士論文疑似抄襲，台北市議員參選人楊植斗等人，6日到北檢告發林智堅違反著作權法，並呼籲蔡英文總統不要包庇論文抄襲，「難道徵召林智堅，只是因為跟他同病相憐？」

楊植斗說，林智堅以及他的指導教授，已經在昨天的聲明中坦誠「他是用竹科管理局的委託計畫，作為自己的碩士論文內容」，原則上著作權屬於機關本身。楊植斗呼籲林智堅「有錯就要承認」，不要像陳柏惟一樣肇逃還死撐硬拗，林智堅沒有被新竹市民罷免就很好了，千萬別再考驗桃園人的智商。

屏東縣議員擬參選人練鴻慶表示，即便林智堅有參與竹科標案計畫，但拿計畫內容作自己的碩士論文就像「把產品賣給政府再偷回來」，還是違背法律。依照《著作權法》第九十一條，「擅自以重製之方法侵害他人之著作財產權者」負有刑責，雖然本條罪名屬於告訴乃論，但「告訴」只是起訴要件，並非偵查要件，檢察官一知有犯罪情事，仍應啟動偵查，因此今日予以告發。

練鴻慶說明，檢察官偵查後能否起訴，是以竹科管理局提起告訴為前提，呼籲蔡英文下令竹科管理局提告，否則等於是包庇侵害政府著作權的罪犯；外界也會質疑，「難道是因為蔡總統自己論文有爭議，才會包庇抄襲論文的林智堅」、「難道是因為林智堅也有論文問題，才徵召他選桃園市長」？

雲林縣議員擬參選人陳芳盈說，林智堅應該要有guts一點，李眉蓁已經為自己做過的事道歉負責，而林智堅卻一再推諉，毫無縣市首長的格局。台灣不能變成南部不能抄襲，桃園可以抄襲；不能變成國民黨不能抄襲，民進黨可以抄襲。

台南市議員擬參選人蔡宗豪則指出，林智堅論文與竹科政府標案研究報告近9成相同，論文中卻沒有註明資料出處，恐涉及抄襲或自我抄襲，呼籲相關單位一定要啟動調查。