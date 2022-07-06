林智堅論文涉抄襲　徐巧芯：已向台大檢舉

▲台北市議員徐巧芯。（資料照／攝影中心攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所碩士論文被控涉嫌抄襲，台灣大學5日表示，目前未收到相關檢舉。不過，台北市議員徐巧芯6日透過臉書發文表示，她已經正式向台大檢舉林智堅論文涉嫌抄襲。她也喊話有志參選台大校長者，應針對此爭議發表看法與意見。

徐巧芯認為，台大有責任調查、釐清事實，告訴大家像這樣把整個研究方法幾乎都抄起來的做法，是否屬於碩士論文撰寫合理作法。如果林智堅可以，其他普通學生也應比照辦理，不該因為他是市長而有特權。但如此一來，台灣的學術價值是否再無尊嚴？台灣大學的校譽與威信也會掃地。而這一切，台大有責任站出來公開說明，維護社會對台大的期待以及自身的學術權威地位。

徐巧芯表示，否則這件事對於台大的校友而言，根本是一種羞辱，對不是台大的校友而言，更會覺得夢想幻滅。畢竟如果這樣就可以唸台大、拿學位，怎麼不早說？「台灣第一名的大學不應該被陳明通、林智堅惡搞變成學店」。

徐巧芯直言，1.5個學位的總統任用一個台灣最高學府台大的教授，擔任國安局長，還幫民進黨一票政治人物洗學歷，讓政治人物可以在選舉公報上變相欺騙民眾，若還當抄襲幫凶，根本是國際醜聞。

教育部表示，有關學位論文的學術倫理案件疑義，教育部已訂有專科以上學校學術倫理案件處理原則，學校應依該原則及學位授予法規定查處。

教育部指出，學校若收到具體檢舉及證據資料，應依上述處理原則第8條及校內學術倫理相關規定程序，在收件的次日起4個月內完成學校查處作業，若教育部接獲具體檢舉案，則會函請學校依前述規定查處，而學校依學位授予法與專科以上學校學術倫理案件處理原則進行後續查處後，應將查處結果函報教育部。