論文門藍營赴地檢署提告　盼林智堅「不要像陳柏惟」

▲國民黨縣市議員參選人楊植斗(右起)、練鴻慶、陳芳盈、蔡宗豪告發林智堅論文涉剽竊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

新竹市長林智堅的碩士論文爭議持續延燒，國民黨4名縣市議員參選人6日到台北地檢署，按鈴告發林智堅涉嫌剽竊竹科管理局的智慧財產權，北市議員參選人楊植斗呼籲林智堅「不要像陳柏維一樣硬拗」，希望竹科管理局也要查明侵權真相。

北市議員王鴻薇日前爆料，民進黨將提名參選桃園市長的林智堅，2008年在中華大學發表的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，涉嫌抄襲新竹科學園區同年6月的「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」期末報告書，兩篇內容雷同度相當高，甚至就連錯字都一樣。

林智堅對此極力澄清，並稱過去2018年、2020年選舉，就有不同政黨針對他的論文提出攻擊抹黑，「我和教授過去都有相關澄清，論文沒有問題。這次國民黨因我參選桃園市長，想要輔選張善政，企圖毀掉我跟老師的聲譽，我無法接受！」林並委託律師到新竹地檢控告王鴻薇涉嫌加重誹謗。

▲林智堅表示將委託律師控告爆料人王鴻薇涉嫌加重誹謗。（資料照／記者屠惠剛攝）

不過前北市議員羅智強團隊成員，6日仍到北檢按鈴告發林智堅涉嫌侵害著作權，國民黨台北市議員參選人楊植斗呼籲林智堅，「犯錯就勇敢承認，不要像陳柏維一樣，死不認錯，硬拗」，「林智堅幾乎整本照抄，有沒有經過竹科管理局同意，難道全民繳稅的標案，是幫林智堅寫論文嗎，勸林智堅回頭是岸，乖乖認錯。」

屏東縣議員參選人練鴻慶說：「林智堅就像賣產品給政府，再給他偷回來，這還是小偷，還是著作權的侵權」，「呼籲蔡英文總統要捍衛中華民國政府的財產權，不能包庇林智堅犯罪，如果下令竹科管理局不要提告，會讓外界懷疑，妳是不是因為自己論文有爭議，才會包庇林智堅。」

雲林縣議員參選人陳芳盈則希望「林智堅要有GUTS一點，對自己做過的事情，不要理由一堆，一推再推，台灣不能變成高雄可抄襲，桃園不能抄襲，國民黨不能抄襲，民進黨可抄襲，台灣拒絕學術小偷。」台南市議員參選人蔡宗豪認為，有關林智堅「自我抄襲的部分，相關單位應開始調查，給一個透明清白的答案。」