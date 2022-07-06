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越戰「燒夷彈女孩」助救援烏克蘭難民　包機236人抵加拿大

▲▼「燒夷彈女孩」（the Napalm Girl）潘金福（Phan Thị Kim Phúc）為護送烏克蘭難民出一份力 。（圖／達志影像／美聯社） 

▲潘金福為護送烏克蘭難民出一份力 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

1972年越戰著名照片中的「燒夷彈女孩（the Napalm Girl）」潘金福（Phan Thị Kim Phúc），4日協助236名烏克蘭難民從波蘭華沙搭機撤往加拿大，當年遭遇戰亂流離失所的女孩，如今也救人逃離戰火。

綜合外電報導，潘金福當年在越南的家鄉遭遇南越空軍投擲燒夷彈，赤身裸體哭喊著跑在大馬路上的畫面，成為最能反映戰爭殘酷與越戰慘烈的代表之一。這張震撼世界的畫面在今年則被印在烏克蘭難民救援包機的機身上。

如今已59歲的潘金福是加拿大公民，她說希望自己的故事與為難民所做的努力，能成為一段和平的訊息。她和丈夫從加拿大多倫多出發，登上人道救援的包機。

▲越戰時期在戰火中奔跑逃命的小女孩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼越戰結束後，潘金福輾轉流亡加拿大。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼「燒夷彈女孩」（the Napalm Girl）潘金福（Phan Thị Kim Phúc）為護送烏克蘭難民出一份力 。（圖／達志影像／美聯社）

潘金福這次協助的難民，多數都是從烏克蘭各地倉皇逃出的女人和小孩。俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，此後近550萬烏克蘭人登記成為難民。加拿大是向烏克蘭難民提供保護的許多西方國家之一。

1972年6月8日，當時的潘金福年僅9歲，因與村民和逃難難民被南越飛行員誤認為敵軍，燒夷彈落在村莊，導致許多人遭到嚴重灼傷。《美聯社》攝影記者黃公幼拍下潘金福全身一絲不掛逃命的畫面，拿下了當年的普立茲新聞獎，震撼全球的照片甚至被視為是促成停戰的關鍵之一。

潘金福後來與丈夫裴輝全（Bui Huy Toan）流亡加拿大，40多年後在裴輝全與黃公幼的陪同下，到邁阿密接受雷射療程，減輕當年燒夷彈長久以來為她帶來的痛苦和困擾。

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