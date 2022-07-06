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好市多台灣神祕股東「大統吳家」起底　籃球國手變亞太區總裁

台灣好市多的神秘股東大統吳家，手中的45%被好市多以312億元買回，中為創辦人吳耀庭、左為二房長孫吳冠威、右為二房女兒吳韻華。（圖／黃耀徵攝、報系資料照）

▲台灣好市多的神秘股東大統吳家，手中的45%被好市多以312億元買回，中為創辦人吳耀庭、左為二房長孫吳冠威、右為二房女兒吳韻華。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

7月1日凌晨4點15分，美國好市多網站（COSTCO）突然宣布，「好市多已經以10.5億美元（約新台幣312億元），從長期合作的台灣合資夥伴手中，完成收購台灣45%的股權」，這深夜訊息讓不少台灣人震驚，原來台灣好市多不是美商獨資，台灣神祕夥伴「大統集團」更令人好奇。

當法商家樂福正在出清台灣60%股權之際，美商好市多竟逆勢操作收購台灣股權，業界有不少質疑，究竟是美國方想買回？還是台灣方想賣掉？外界亦揣測當年是否簽下25年附買回合約，如今恰好25周年時機已到？

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對此，台灣好市多三緘其口，CTWANT記者向大統集團總經理吳冠威詢問，他僅回覆，「收購案都是COSTCO美國總部主導，台灣好市多、大統集團都沒辦法透露相關事宜」。美國好事多的官方答案則是，「收購可以讓每股收益增加約1至1.5%」。

好市多亞太區總裁張嗣漢曾向媒體透露，在全球833間賣場中，台灣的台中店、台北內湖店及新北中和店等，不但在獲利前十名中拿走三名，台中店還奪得冠軍，即使台中開了第2間分店也不受影響，足見台灣驚人消費力。

張嗣漢正是1997年落腳高雄開設台灣第一間COSTCO的元老總經理，出生於南投在4歲時與家人移居到南加州，1980年代在美國打籃球大學杯，1985年代表中華台北男子籃球隊出戰，一直到1988年退出籃壇，1995年回台成立好市多子公司，曾在飛機上結識中信董事長辜仲諒，促成好市多與中信的合作，當時現金回饋的方案讓好市多會員急速成長，2015年8月升任亞太區高級總裁。

一路把持著台灣好市多的亞太區高級總裁張嗣漢，在2003年時與中信辜仲諒推出好市多聯名卡。（圖／報系資料照）

▲一路把持著台灣好市多的亞太區高級總裁張嗣漢，在2003年時與中信辜仲諒推出好市多聯名卡。

迄今，全國已有14處COSTCO賣場；據量販業者推估，台灣好市多的年營收粗估超過800億元，好市多售價多以成本價加上10至14%的利潤，每年在台灣利潤約80億至112億元間，為美台兩方股東默默賺進不少。

最讓通路業者羨慕的，莫過於好市多採取會員收費制，台灣消費者續卡率竟高達到95%，目前會員數約230萬名上下，每年會員卡費10餘億元約佔年營收2%，用來支付人事成本綽綽有餘。

死忠粉絲Jeff強調，「好市多的賣的東西就是有種魔力，每次進賣場沒把推車塞滿感覺像沒買到東西，看到新上架的東西都會想買回家試試，所以每次結帳都至少破萬元」

由於好市多採用的是全球採購、地區分銷的方式，向製造商大量採購的同時，可以談到比較漂亮的價格，因此台灣的商品可能在其他國家的好市多看到，台灣除了本土的製造商品外，也可以看到在美國地區以外銷售的商品。

根據好市多美國官網公布的財報數字，在2021年營收為192.5億美元（約新台幣5,722億元），淨利50.1億美元（約新台幣1,489億元），淨利率為2%；其中台灣好市多的淨利為1.67億美元（約新台幣49.7億元），資本額新台幣190億元，股數19億股，45%股權約8.55億股，收購價新台幣312億元換算每股價格為36元，以EPS 2.6元計算，此次收購的價格還在合理範圍內。

好市多商品的價格相較其他通路更加實惠，因此每天開店到打烊結帳台都有消費者在排隊。（圖／CTWANT資料照）

▲好市多商品的價格相較其他通路更加實惠，因此每天開店到打烊結帳台都有消費者在排隊。

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