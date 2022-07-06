變種病毒傳播力更強　人體成「訓練基地」！醫籲做好1件事

▲黃軒分享各變種病毒的R0值，可見越來越強。（圖／翻攝黃軒臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

會不會有下一個新的變種病毒？對此，胸腔暨重症專科醫師黃軒今天（6日）表示，COVID19病毒透過到處反覆不斷傳播，而人類身體就可能會是這些新變種病毒集體訓練突變的基地了！疫苗接種記得打滿打好。

黃軒在臉書指出，R0值（Basic Reproduction Number）全名為「基本傳染數或基本再生數」，是流行病學評估傳染病控制成效的重要指標，評估一名確診者從染疫到康復或死亡期間，能傳染給幾個人的數值；R0值越大並非代表病毒越毒，而是病毒的繁殖速度越快，人與人之間的傳染力越強，疫情的傳播力就越難控制。

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黃軒說， R0值會變動的，當人與人之間的社交距離越親密、病毒傳染力越強，或是病毒持續的病程越長，都會讓R0值上升，R0值若超過10以上，代表疫情傳播相當嚴峻！一旦R0值小於1，表示一人平均傳染不到一人，疾病就難以繼續流行，因此，R0值高低可判斷COVID-19是否容易控制。

▼台灣本土疫情持續。（圖／記者屠惠剛攝）



黃軒分享各變種病毒，其R0值皆不同：

1、原生COVID19病毒株，R0值是3.3（Naive Virus, R0 = 3.3）

2、Alpha變種病毒株，R0值約為4.5左右（Alpha Variant, R0 = 4.5）

3、Delta變種病毒株，R0值約為5.1（Delta Variant, R0 = 5.1）

4、Omicron BA.1變種病毒株，R0值約為9.5（Omicron BA.1 Variant, R0 = 9.5）

5、Omicron BA.2變種病毒株，R0值約為13.3（Omicron BA.2 Variant, R0 = 13.3）

6、Omicron BA.4/5變種病毒株，南非初步估計R0值約為18.6（Omicron BA.4/BA.5 Variant, R0 = 18.6）

黃軒提到，有記者詢問，會不會有下一個新的突變病毒？看起來病毒只要有突變基因，就會有新的變異病毒出現，傳播力會更廣、更多、更強，R0值也會從原生病毒的3.3一路狂衝，現在已衝到Omicron病毒BA.4/5的階段（R0 = 18.6）了。

黃軒提醒，COVID19病毒透過到處反覆不斷傳播，而「人類身體」就可能會是這些新變種病毒集體訓練突變的基地了！疫苗接種記得打滿打好。

▼黃軒呼籲疫苗打好打滿。（圖／記者呂佳賢攝）

