點名這縣市確診往上　沈政男：憂心忡忡

記者陳俊宏／綜合報導

5日新增3萬5914例本土確診，對此，精神科醫師沈政男表示，5日台北市新增3122例，而上周二呢？3115，不只沒降，還多了起來，「看到北部，尤其是台北市的數字，而感到憂心忡忡，因為，如果台北市不能繼續下降，其他縣市會更好嗎？」

沈政男在臉書說，有人看到5日的新增數字就說「疫情升溫！確診增加」，不對啦，你要跟上周二比較，不是跟周一，比例是多少？80%，也就是每周降2成，周一跟上周一相較，比例也是如此。

▼沈政男認為，如果台北市確診不能繼續下降，其他縣市會更好嗎？（圖／記者林敬旻攝）



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沈政男指出，「因此，如果（注意這兩字），會跌破萬例，最快會發生在4周後的周一，而周二破萬會發生在6周後的周二，我是說如果」；若進入平原期那就會拖更久了，但總有一天會脫離平原期啦，因為只要染疫人數夠多，曲線就會繼續下降了，只是那樣的代價會比較高，因為每新增1萬例，就會多死16到17人。

沈政男提到，他再來算一下跌破萬例時的染疫人數，現在是386萬，再過6周，每天平均增加2萬，那麼屆時染疫人數將是470萬，等於20%染疫率，死亡人數將達7000多、逼近8000。

沈政男表示，5日台北市新增3122例，而上周二呢？3115，不只沒降，還多了起來，「我上面會用了那麼多『如果』，就是看到北部，尤其是台北市的數字，而感到憂心忡忡，因為，如果台北市不能繼續下降，其他縣市會更好嗎？」

►本文獲得沈政男醫師授權。