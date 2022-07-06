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中國證實首宗BA.5本土疫情　西安今起臨時管控7天

▲▼ 西安疫情,新冠疫情。（圖／視覺中國）

▲陝西省會西安市本土疫情再起。（圖／視覺中國）

文／中央社

陝西省會西安市本土疫情再起，今天起將臨時性管控7天。陜西省疾控中心5日宣布，西安這波本土疫情感染者的核酸樣本檢測結果，證實為Omicron變種病毒BA.5.2分支，目前正進行病毒溯源。

中國疾控中心5月28日在週報中披露，上海發現中國首例感染Omicron變種病毒BA.5分支，為境外輸入病例。至於西安5日證實的BA.5.2分支，則是中國已知的第1起BA.5分支引發的本土疫情。

健康時報報導，陜西省疾控中心預防控制所長張義向陝西媒體表示，Omicron變種病毒的BA.5分支，較先前流行的BA2.2分支傳播能力更強，傳播速度更快，具有更強的免疫逃逸能力。

西安這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情於2日出現，到4日深夜12時止的3天共出現18個感染病例，其中8例為無症狀感染者，而這18例感染的都是Omicron變種病毒BA.5.2分支。

西安市防疫指揮中心表示，BA.5.2分支感染的病例CT值低，但傳染性強，目前已在全球引起新一輪的流行高峰。因此，西安市當前疫情形勢嚴峻復雜，不排除後續會出現新的傳播鏈，引起社區續發傳播風險高。

西安市政府5日下午宣布，全市明天凌晨0時起實施7天的「臨時性管控」措施，屆時公共場所、宗教場所暫停開放，餐飲業暫停內用，大學校園封控管理，但不管制人員行動。

 

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