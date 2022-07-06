估台灣BA.4、BA.5疫情　醫揭「下一個真正大魔王」

記者陳俊宏／綜合報導

台大感染科前醫師林氏璧表示，台灣剛經過大波BA.2的疫情，BA.4/BA.5疫情可能會比較緩和；就算之後又出現真正的下一個希臘字母大魔王「圓周率π病毒」，他相信世界各國頂多短暫對發生國採取措施，那只是為了搶時間做研究，之後還是會開放國境交流。

林氏璧5日在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，猴痘應該不用太擔心，短期內對全世界公衛影響最大的還是新冠病毒；BA.4/BA.5能在世界各國引起多嚴重、多大的再一波疫情？是7~8月觀察重點。

林氏璧指出，他個人預估，如果剛剛經過大波BA.2的國家疫情（比方台灣），可能會比較緩和；若之前經過大波的是BA.1，由於BA.1和BA.4/BA.5長得更不像，且離BA.1疫情高峰時間已經較久，可能引起的疫情就會較嚴重，但同樣是Omicron家族，多少有交叉保護力，應該是還好。

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▼林氏璧認為，台灣剛經過大波BA.2的疫情，BA.4/BA.5疫情可能會比較緩和。（圖／記者屠惠剛攝）



林氏璧提到，全世界國家目前沒有幾個為BA.4/BA.5再度縮緊邊境的，之後他相信應該也不會，隨著這些變種株傳染力越來越增加，想靠邊境政策就擋下儼然是不可能的任務，國境開放相互交流應該是不太會回頭的趨勢了。

林氏璧認為，台灣不也從14+7一路開到了3+4？就算之後又出現了真正的下一個希臘字母大魔王「圓周率π病毒」，他相信世界各國頂多短暫對發生國採取措施，那只是為了搶時間做研究，之後還是會開放的。

世界衛生組織（WHO）會依照希臘字母順序，將新冠變種病毒命名，包括一開始的Alpha、Beta、Gamma、Delta，到最新的Omicron，至今已命名13個，而下一個字母為「π」。