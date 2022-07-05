賴坤成爭取選台東縣長失敗　林錫耀：黨內民調劉櫂豪明顯領先

▲民進黨籍立委劉櫂豪。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨選對會5日晚間做出決議，建議徵召立委劉櫂豪、總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）分別參選台東、花蓮縣長。對於台東縣長提名人選，最終未提名積極爭取的前立委賴坤成，民進黨秘書長林錫耀晚間受訪時表示，民進黨上週再次針對台東的對手、國民黨人選進行對比式民調結果，劉櫂豪的民調支持度和賴坤成相比還是有非常明顯的差距領先。

林錫耀受訪時表示，民進黨雖然從未贏過花、東縣長選舉，可見對民進黨是非常艱困的選區，不過選對會還是慎重評估後提出最適合、最強的人選來代表民進黨爭取選民支持，希望能創造出歷史的奇蹟。

針對台東縣長的提名，黨內幹部表示，台東縣內原住民人口數量多，比例高達三成以上，由於民進黨在原鄉經營不夠，即使2020年蔡英文在全國拿下破紀錄的817萬選票，但在台東縣依然沒有贏，由此可看出台東縣艱困之處。

不過，該幹部指出，2020年蔡英文在全國輸掉的六個縣市中，只有台東縣劉櫂豪依然突破當選立委，就可以看出劉櫂豪基層實力。

黨內幹部指出，為了補強民進黨在原鄉部落的不足，大家可以在網路社群上看到劉櫂豪團隊持續經營臉書和YouTube頻道，除了質詢片段之外，還拍攝系列影片「櫂豪出任務」，上山下海、深入部落與社會各種族群、區域、職業的縣民互動，不難看出他積極備戰的用心程度。

對於台東縣長的提名佈局，賴坤成一直積極爭取但未能受到徵召，甚至在傍晚召開選對會時，跑去總統官邸外守候，林錫耀表示，黨中央相當肯定賴坤成對台東充滿熱情，也願意為黨備戰的鬥志，但對於艱困的台東選區，民進黨還是要負責任地用各種方式來評估出最有勝算、實力最強的人選。

他表示，根據民進黨上週再次針對台東的對手、國民黨人選進行對比式民調結果，劉櫂豪的民調支持度和賴坤成相比還是有非常明顯的差距領先，這也是選對會做出決定的客觀依據，並無個人喜好可言。

▼爭提名「到最後一刻」，賴坤成紅衣苦候蔡英文官邸畫面曝光。（圖／翻攝自賴坤成臉書）

