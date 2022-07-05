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社會 社會焦點 保障人權

報警遺失Apple Watch「還變別人的」　女失主怒提國賠

記者趙蔡州／綜合報導

新北市一名吳姓女子2021年弄丟了一支Apple Watch，發現後到警局通報遺失，不料一年後才知道有人撿到手錶，卻因超過半年公告期，對方已成為手錶新主人，甚至致電給她，希望她幫忙解鎖。吳女考量許久後，決定替手錶的新主人解鎖，但對於警方遺失物管理系統建置不良，決定提起國賠。

根據《東森新聞》報導，吳女1年前遺失Apple Watch，報案後常盯著警方線上的遺失物公告，但始終沒有接到通知，不料最近才接到拾獲者的子女來電，對方聲稱已合法取得所有權，不打算歸還，希望能「補貼一些錢」，換取她把Apple Watch解鎖。

對此，中和警方解釋，警員依規定無法解鎖，也不能打開看裡面的內容，自然無法透過個資確認失主身分，只能保管並上系統公告。至於為何一直沒有通知，主要原因是當初報案登記的是「鐘錶」，而拾獲者送到的派出所登記為「智慧型手錶」，所以系統未查詢到。

▲Apple Watch開放用手表播Spotify。（圖／記者洪聖壹攝）

▲吳女決定替拾獲者解鎖，但認為是警方遺失物管理系統建置不良，讓她無法在6個月內領回手錶，決定提起國賠。（圖／資料照片）

如今雖然心愛的Apple Watch找到了，卻因為警用系統疏失，讓吳女無法在6個月內領回，造成手錶變成拾獲者所有，她內心煎熬許久後，為了感謝對方當初報案的美意，她決定替對方解鎖，「既然他媽媽很喜歡，我想說我可以透過第三方，蘋果或警察那邊確認，我的資料刪除了，我就幫他解鎖」。

至於明明有通報遺失，手錶也確實有人撿到，最後仍只能眼睜睜讓給別人，吳女認為是警用系統登錄不一的問題，「他登記的東西跟拾獲者登記的時候，登記的品名是不一樣的，避免這種疏失一再的發生」。

她認為，問題在於警用系統，搜尋必須一字不差才能找到，而警方又沒有盡力去比對，才讓她來不及領回Apple Watch，決定提出國賠。

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