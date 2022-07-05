小五男童遭多名師生聯合霸凌「波比跳」240下！家長討國賠贏了

▲小五男童遭罰波比跳，高院判准國賠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某實驗小學的小五男童小勇（化名），因多次遺失物品領回時不願寫事件經過單，遭師長處罰「波比跳」90下；又與班上同學打鬧，撞痛另名女同學，小勇不願道歉遭罰「波比跳」150下。另外小勇也因鉛筆盒遭同學搶走而與其他同學爭搶，甚至被踢傷下體；老師竟要求雙方在教室前還原事發過程。家長不滿，認為小勇遭到霸凌，因此起訴要求國賠，高院二審判准國賠16萬5千元確定。

發生本案的實驗小學位在陽明山國家公園西南側、占地僅0.21公頃，號稱台北最小學校。該校由教育局撥經費設計實驗課程，強調小班教學與戶外大自然探索。而小勇被師長處罰的「波比跳」（Burpee），是二次世界大戰期間由美國發明，用以衡量新兵體能的標準，一開始採站姿，雙腳與髖部同寬，而後吸氣下蹲至大腿與地面平行，並將手置於地面上；雙腳用力往後蹬，雙腿往回跳至深蹲，收腹運用大腿肌肉向上跳回到站姿。

判決指出，小勇於2018年間轉學過來，當時就讀五年級，不過小勇一開始適應不良，分別在當年4月中、4月底、5月初遺失蛙鏡等物品，學務組長通知小勇領回時，依照規定要求小勇寫事件經過單，不然就要波比跳30下或選擇愛校服務打掃環境，小勇均不願填寫，最後連跳3次、30下的波比跳。

不僅如此，小勇在當年5月中與同學打鬧時，不慎打到另名女同學的頭部，女同學痛哭，班上的陳姓代理老師要求小勇道歉，小勇拒絕，老師遂處罰他波比跳300下，小勇也分次處罰，實際完成150下。此外，小勇升上六年級後，當年9月中與2名同學爭搶自己的鉛筆盒，被同學踢傷下體；由於糾紛未解，兩天後校長、班導師等人，竟要求3人在教室面前演練事發過程。小勇家長認為這造成小勇腿部受傷，也出現憂鬱症狀況，因此起訴，要求國賠69萬餘元。

一審法院審理後，判准國賠16萬5千元。案件上訴二審，高院審理時，國小否認侵權，辯稱波比跳是小學晨間熱身運動，一般學生都可以跳20到40下，因此處罰並未霸凌。不過高院認為，處罰小勇波比跳達240下，以及演練搶鉛筆盒的過程，已經逾越《教育基本法》規定，並侵害學生之身體自主權及人格發展權且情節重大，這三部分均須賠償。經過計算後，高院仍判准國賠16萬5千元。全案確定。